AIBIWeek. La bellezza della accoglienza, nelle sue varie forme, al centro della formazione di Ai.Bi.

Giovedì 29 settembre parte il corso in 7 appuntamenti: “Come aprire una casa – famiglia per minori. Venerdì 30 settembre riprendono a Cagliari i seminari di accompagnamento alla genitorialità adottiva

Martedì 27 settembre

Ai.Bi. sede di Firenze

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 14.00

Gratuito

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità. Per informazioni e iscrizioni: QUI

Giovedì 29 settembre

FARIS -Family Relationship International School

Corso in 7 appuntamenti: Come aprire una Casa-famiglia per minori

On Line

Ore 18.00

Costo: 390 euro

Il corso è rivolto a tutte le famiglie che stanno pensando di aprire una Casa famiglia e ha il duplice obiettivo di fornire sia degli strumenti pratici sulla gestione di una comunità familiare che degli spunti di riflessione e autovalutazione sul proprio coinvolgimento in questo “progetto di vita”. Il corso è immaginato perché una famiglia acquisisca quante più informazioni possibili per essere in grado di compiere questo passo in modo quanto più consapevole. Il corso si articola in sette appuntamenti che verranno tenuti interamente online tramite piattaforma ZOOM. Maggiori informazioni QUI

FARIS – Family Relationship International School

Percorso educativo tra le vie della Bellezza – parte 2

On Line

Ore 21.00

Gratuito

Educare è un’attività meravigliosa che spesso travalica anche i confini della nostra consapevolezza. È infatti il caso di una dimensione educativa che, pur senza accorgersene, noi adulti stimoliamo nelle menti dei nostri giovani, ovvero l’Educazione alla Bellezza. Attraverso un focus sulle nuove scoperte neuroscientifiche si esplorerà la capacità del cervello di plasmarsi attraverso le esperienze. Capiremo, inoltre, come questa influisce sulle nostre possibilità di educare alla Bellezza, in maniera piena e consapevole. Seconda parte. Maggiori informazioni QUI

Venerdì 30 settembre

Ai.Bi. sede di Cagliari

“Ragazzi Dentro, riflessione sul tema dell’adolescenza adottiva”

On Line

Ore 18.00-20.00

Gratuito

Venerdì 30 settembre alle 18.00, con il seminario online “Ragazzi Dentro, riflessione sul tema dell’adolescenza adottiva”, riprende a Cagliari il ciclo di incontri “Diventare Famiglia Adottiva”, percorso di accompagnamento alla genitorialità adottiva proposto da Amici dei Bambini Sardegna e condotto da Marcella Griva, psicologa, psicoterapeuta e consulente Ai.Bi. dedicato alle le famiglie residenti in Sardegna. Per informazioni e prenotazioni QUI

Sabato 1° ottobre

Ai.Bi. sede di Bolzano

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 10.00

Gratuito

