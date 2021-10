AibiWeek. Ottobre corre con gli incontri sull’adozione e gli appuntamenti Faris e Confido

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Dieci appuntamenti nella settimana dall’11 al 17 ottobre: tre gli incontri informativi sull’adozione internazionale, i webinar Confido in Campania, Lombardia e Sardegna e le proposte del Faris. Oltre alla radio di Panthakù

Martedì 12 ottobre

Ai.Bi. sede di Barletta

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 15:00

Gratuito

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità.

Per informazioni e iscrizioni: QUI

Ai.Bi. sede di Salerno

Confido – Campania

Corso di sensibilizzazione per Aspiranti Tutori Volontari di Minori Stranieri non accompagnati (1)

On Line

Ore 17:00 – 19.00

Gratuito

Primo appuntamento con il percorso che mira a sensibilizzare e informare aspiranti tutori volontari, o altri soggetti interessati al tema, sull’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e sul sistema di tutela vigente, tra novità normative e aggiornamenti riguardanti il fenomeno migratorio.

Primo modulo. Presentazione degli incontri in calendario; i MSNA; la figura del tutore volontario.

Maggiori informazioni QUI

Forum delle Associazioni Familiari della Lombardia

Confido – Lombardia

Corso di sensibilizzazione per Aspiranti Tutori Volontari di Minori Stranieri non Accompagnati (4)

On Line

Ore 20:30 – 22.30

Gratuito

Quarto appuntamento con il percorso che mira a sensibilizzare e informare aspiranti tutori volontari, o altri soggetti interessati al tema, sull’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e sul sistema di tutela vigente, tra novità normative e aggiornamenti riguardanti il fenomeno migratorio.

Quarto modulo. Le diverse forme di accoglienza dei minori stranieri nonaccompagnati. Testimonianze.

Maggiori informazioni QUI

Mercoledì 13 ottobre

FARIS – Family Relationship International School

Informativo tecnico sull’essere genitori affidatari

On Line

Ore: 21.00 – 22.30

Gratuito

Webinar rivolto a tutte le persone interessate all’affidamento familiare (single, coppie, famiglie) che vorrebbero diventare una famiglia affidataria.

Essere genitore affidatario è un’avventura sicuramente affascinante ma che richiede un percorso di preparazione e tanto confronto con le altre famiglie affidatarie. Infatti, attraverso la formazione e lo scambio di esperienze, si può fare una scelta più consapevole per capire se e quando possiamo essere una risorsa per questi bambini e ragazzi.

Il webinar, partendo dalla conoscenza delle norme in materie di affido e da esempi concreti vuole far comprendere il più possibile cosa significa essere genitore affidatario. A condurre l’incontro sarà la Dott.ssa Sonia Albini. Assistente Sociale, Formatrice. Referente del Settore Affido di AiBi – Amici dei Bambini. Esperta in tematiche di Affido Familiare e di servizi di accoglienza minori.

Maggiori informazioni QUI o contattando la segreteria di FARIS a faris@fondazioneaibi.it

Confido – Sardegna

Corso di sensibilizzazione per Aspiranti Tutori Volontari di Minori Stranieri non Accompagnati (5)

On Line

Ore 15:00

Gratuito

Quinto appuntamento per il “Corso di sensibilizzazione per Aspiranti Tutori Volontari di Minori Stranieri non Accompagnati” della regione Sardegna, che ha preso il via il 15 settembre 2021 e si svolgerà ogni mercoledì dalle ore 15 in diretta ZOOM.

Formatore del corso è il dott. Diego Moretti, responsabile didattico di Faris – Family Relationship International School, in collaborazione con un avvocato e con la testimonianza di una famiglia. Il corso intende sensibilizzare sul tema dell’accompagnamento dei MSNA, in particolare avvicinando gli operatori alla figura del Tutor volontario.

Quinto modulo. TESTIMONI DI ACCOGLIENZA: tavola rotonda con famiglia affidataria, comunità educativa e tutori volontari.

Maggiori informazioni QUI

Ai.Bi. sede di Salerno

La classe non è acqua – Rubrica dei mercoledì di Panthakù

On Line – Facebook

Ore 18:00

Gratuito

Rubrica mensile in cui, a turno, i partner del progetto “Panthakù. Educare dappertutto” selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile si raccontano e raccontano le novità del periodo riguardo al progetto.

Per seguire la diretta, QUI

Giovedì 14 ottobre

Ai.Bi. sede di Salerno

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 17:00

Gratuito

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità.

Per informazioni e iscrizioni: QUI

FARIS – Family Relationship International School

Adolescenti: conoscerli per amarli

On Line

Ore: 17.00 – 19.30

Costo: 20 euro

Webinar rivolto ai genitori che vogliono avere nuovi spunti di riflessione e suggerimenti su come ri-conoscere i propri figli che vivono l’età dell’adolescenza e a tutte quelle persone interessate all’argomento proposto. Le peculiarità di questa fase della nostra vita fanno innescare nuove modalità relazionali spesso conflittuali. I cambiamenti in atto sono responsabili di queste tensioni. Attraverso la conoscenza dei processi di cambiamento psicofisico che vedono coinvolti i nostri ragazzi, possiamo dare una lettura diversa ai loro comportamenti e migliorare la nostra relazione con essi. Il webinar verrà condotto con la presentazione di contenuti teorici e con il confronto tra i partecipanti sulle seguenti tematiche: le caratteristiche, possiamo dare una lettura diversa ai loro comportamenti e migliorare la nostra relazione con essi. L’obiettivo è quello di dare ai partecipanti nuove conoscenze e spunti di riflessione per capire cosa stanno vivendo i propri figli e trovare nuove strategie relazionali affinché possano essere gestiti meglio eventuali conflitti.

Formatore del webinar il dott. Diego Moretti, pedagogista, formatore, responsabile didattico del Family Relationship International School e responsabile dell’area minori di AIBC SCS.

Maggiori informazioni QUI o contattando la segreteria di FARIS a faris@fondazioneaibi.it

FARIS – Family Relationship International School

Incontro Informativo sull’Affido Familiare

On Line

Ore: 21.00 – 23.00

Gratuito

Quando una famiglia attraversa un momento di difficoltà e non riesce a prendersi momentaneamente cura dei figli, i minori possono essere accolti per un periodo di tempo determinato in un’altra famiglia, la famiglia accogliente. Chi può fare affido? Che età bisogna avere? Quanto può durare un affido? E che tipologie di affido esistono? Come funziona tutto il procedimento?

Se sei un single, una coppia o una famiglia e sei interessata a conoscere e approfondire il tema dell’affido familiare, partecipa al nostro incontro informativo.

L’incontro è condotto da una famiglia affidataria di Ai.Bi. – Amici dei Bambini.

Maggiori informazioni QUI o contattando la segreteria di FARIS a faris@fondazioneaibi.it

Sabato 16 ottobre

Ai.Bi. sede di Bolzano

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 10:00

Gratuito

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità.

Per informazioni e iscrizioni: QUI