AIBIWEEK: ritorna in scena l’adozione internazionale

I webinar della settimana: adozione, affido, ma anche un corso on line per imparare a nutrirsi correttamente mentre si lavora da casa!

Martedì 21 febbraio

Ai.Bi. sede di Mezzano (Milano)

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 16.00

Gratuito

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità. Per informazioni e iscrizioni: QUI

FARIS – Family Relationship International School

Primi passi nel mondo dell’Adozione Internazionale

On Line

Ore 15.00

Costo: 10 euro

Il webinar risponde all’esigenza di dare alle coppie che intendono avvicinarsi per la prima volta al mondo dell’adozione, le nozioni base sulla normativa di riferimento e le procedure da espletare, nonché sul significato stesso dell’adozione. OBIETTIVI DEL WEBINAR: dare ai partecipanti gli strumenti per presentare domanda di idoneità per diventare genitori adottivi sia a livello nazionale che a livello internazionale. il webinar è rivolto a tutte le coppie di coniugi mai entrate in contatto con il mondo dell’adozione e che non hanno ancora presentato domanda per l’ottenimento di idoneità. Maggiori informazioni QUI

Mercoledì 22 gennaio

FARIS – Family Relationship International School

Informativo sull’affido di Minori Stranieri Non Accompagnati

On Line

Ore 21.00

Gratuito

Con la giusta conoscenza e preparazione, l’affido di Minori stranieri non accompagnati può diventare un’esperienza molto positiva! Se sei un single, una coppia o una famiglia con figli e sei interessata/o a conoscere e approfondire il tema dell’affido familiare dei minori stranieri non accompagnati, partecipa al nostro incontro informativo. Avrai modo di conoscere questa forma di accoglienza familiare temporanea e valutare se candidarti come famiglia affidataria. Maggiori informazioni QUI

Giovedì 23 gennaio

FARIS – Family Relationship International School

Come nutrirsi correttamente lavorando in smart working

On Line

Ore 20.00

Costo 55 euro

Spesso lo smart working costringe al prepararsi pranzi frettolosi e time-saving. Ma siamo così sicuri di nutrirci adeguatamente? Secondo quanto emerge da un’analisi di Coldiretti su dati Crea (Centro di ricerca alimenti e nutrizione), il 44% degli italiani è aumentato di peso a causa del Covid, tra smart working e limitazioni imposte dal lockdown. Il “lavoro agile”, in particolare, avrebbe favorito l’adozione di comportamenti poco salutari, come mangiare scorrettamente e diminuire l’attività fisica. Il webinar affronterà metodi e strategie per imparare a gestire correttamente l’alimentazione della famiglia durante lo smart working, con suggerimenti pratici e immediatamente attuabili. Maggiori informazioni QUI

Venerdì 24 febbraio

FARIS – Family Relationship International School

Adozione Internazionale: bambini grandi e fratrie

On Line

Ore 17.00

Costo euro 40,00

Il webinar è rivolto a tutte le coppie interessate all’adozione internazionale che stanno facendo il percorso con i servizi e il Tribunale o che, in possesso di Decreto di idoneità, hanno già dato mandato ad un Ente autorizzato. L’obiettivo del webinar è dare ai partecipanti gli strumenti per prepararsi all’accoglienza di bambini più grandi o più numerosi di quelli magari sognati e per prefigurare la propria disponibilità a situazioni di questo tipo. Partendo da veri e propri casi reali e descrivendo alcune possibili situazioni, il webinar vuole offrire l’occasione di riflettere su cosa vuol dire andare in adozione da “grandi” o “insieme ai miei fratelli” e cosa vuol dire aprire le porte della nostra casa a bimbi che non stanno più nel lettino con le sbarre o a bimbi che hanno bisogno del letto a castello! Maggiori informazioni QUI

Sabato 25 febbraio

Ai.Bi. sede di Roma

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 9.30

Gratuito

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità. Per informazioni e iscrizioni: QUI