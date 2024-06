AibiWeek. La nostra settimana: un viaggio dell’Accoglienza che ha per tappe il non-profit, l’Affido e l’Adozione Internazionale

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Incontri online per affrontare le sfide dell’adolescenza nell’adozione, per scoprire i percorsi dell’affido e per lavorare nel terzo settore. Tutti gli eventi formativi di Ai.Bi., in calendario tra il 3 e l’8 giugno

Lunedì 3 giugno

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Adozione Internazionale: il legame adottivo in adolescenza

Ore: 18.30

I genitori adottivi sperimentano un legame molto particolare con i loro figli. Le esperienze si differenziano a seconda del Paese d’origine, dell’età di ingresso in famiglia e dei vissuti antecedenti all’adozione dei loro figli. I diversi legami che esistono in famiglia possono essere messi a dura prova quando inizia il periodo adolescenziale. D’altronde, l’adolescenza è un periodo della vita che si manifesta con una serie di trasformazioni sia fisiche che mentali; queste spinte sono necessarie per passare dallo status di “bambino” a quello di “uomo”.

Quali attenzioni è giusto porre per i nostri ragazzi e le nostre ragazze? Come il riscoprire e il rinnovare i legami esistenti può aiutare ad affrontare con più risorse il periodo adolescenziale?

Martedì 4 giugno

FARIS – Family Relationship International School

CORSO online Cerco un nuovo lavoro nel Terzo settore!

Ore: 18

Il corso si pone l’obiettivo di indicare quali piccole, semplici da utilizzare, strategie per “migliorare” la propria efficacia nella ricerca di un nuovo lavoro. La formazione non ha il fine di orientamento o counseling ma di proporre strumenti pratici e concreti per presentarsi meglio al mondo del lavoro, a prescindere dal proprio campo professionale.

Mercoledì 5 giugno

Ai.Bi. sede di Mezzano (MI)

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 20.30

Solo per coppie già in possesso del decreto di idoneità

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità.

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Le due A dell’accoglienza: Affido e Adozione, due opportunità per accogliere un bambino

Ore: 21

Che differenze ci sono tra Affido e Adozione? Affido familiare e Adozione sono de forme di accoglienza meravigliose e che mantengono delle grosse differenze l’uno dall’altra a livello relazionale, sociale, affettivo… e di preparazione!

Il webinar ha l’obiettivo di orientare chi si vuole aprire all’accoglienza e desidera capire la differenza tra Affido familiare e Adozione, così da poter valutare l’inizio del percorso di informazione e formazione per l’una o per l’altra.

Sabato 8 giugno

Ai.Bi. sede di Roma

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 9.30

