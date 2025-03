AibiWeek. Una settimana di eventi e appuntamenti su adozione, accoglienza e intercultura

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

I webinar della XXI Settimana di azione contro il razzismo, il musical di Aladin e tanto altro… Scopri il ricco calendario di Amici dei Bambini per i giorni che vanno dal 17 al 22 marzo

Lunedì 17 marzo

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Educare alla differenza etnica

Ore: 19

All’interno della XXI Settimana di azione contro il razzismo, dal 17 al 23 marzo 2025, Ai.Bi. propone un ciclo di cinque incontri formativi e di sensibilizzazione, online, che trattano la tematica delle relazioni interculturali, dal punto di vista educativo, sociale, e famigliare.

Nel webinar daremo una lettura della realtà di oggi – con uno sguardo al passato – mantenendo sempre la fiducia nell’uomo e nel valore dell’educazione al rispetto e alla giustizia. Le nuove generazioni cresceranno con i valori che sapremo loro trasmettere: daremo consigli per un’educazione alla persona senza nessuna distinzione.

Per maggiori informazioni, clicca qui.

Martedì 18 marzo

Ai.Bi. sede di Roma

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 17

Solo per coppie già in possesso del decreto di idoneità.

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità.

Per informazioni e iscrizioni: QUI.

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Primi passi nel mondo dell’Adozione Internazionale

Ore: 17

Il webinar risponde all’esigenza di dare alle coppie che intendono avvicinarsi per la prima volta al mondo dell’adozione, le nozioni base sulla normativa di riferimento e le procedure da espletare, nonché sul significato stesso dell’adozione.

Obiettivi: dare ai partecipanti gli strumenti per presentare domanda di idoneità per diventare genitori adottivi sia a livello nazionale che a livello internazionale.

Per maggiori informazioni, clicca qui.

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Figli “stranieri”, riflessioni sull’adozione interetnica

Ore: 19

La definizione di sé dal punto di vista etnico è un compito arduo per i figli adottivi perché si intreccia da un lato con la questione delle origini e dall’altro con la sfida di conciliare le proprie radici con la nuova realtà culturale.

Nel seminario si intende approfondire il tema della dimensione etnica nell’adozione promuovendo una riflessione sul ruolo dei genitori di fronte alla differenza etnica e culturale dei figli e al difficile compito di integrazione a cui sono chiamati.

Per maggiori informazioni, clicca qui.

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Informativo sull’affido familiare – residenti in Lombardia

Ore: 21

Quando una famiglia attraversa un momento di difficoltà e non riesce a prendersi momentaneamente cura dei figli, i minori possono essere accolti per un periodo di tempo determinato in un’altra famiglia, la famiglia accogliente. Chi può fare affido? Che età bisogna avere? Quanto può durare un affido? E che tipologie di affido esistono? Come funziona tutto il procedimento?

Se sei un single, una coppia o una famiglia con figli e sei interessata/o a conoscere e approfondire il tema dell’affido familiare, partecipa al nostro incontro informativo.

Per maggiori informazioni, clicca qui.

Mercoledì 19 marzo

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Minori Stranieri Non Accompagnati: tra esperienza migratoria e accoglienza

Ore: 19

In questo webinar approfondiremo il quadro fenomenologico che accompagna i MSNA, ovvero scandaglieremo tutte le caratteristiche principali dei ragazzi e delle ragazze che arrivano in Italia, in base ai paesi di origine e ai viaggi che hanno dovuto affrontare.

Nel webinar si parlerà anche dell’accoglienza in Italia, sia a livello di soluzioni di accoglienza sia nell’approfondire quali sfide questi ragazzi e queste ragazze devono affrontare nel percorso verso l’integrazione nel nostro paese. Verrà proposto un focus specifico sulle modalità di accoglienza adottate dalla Cooperativa sociale AIBC che da 10 anni gestisce comunità residenziali per MSNA.

Per maggiori informazioni, clicca qui.

Giovedì 20 marzo

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Africa e Adozione, sveliamo i pregiudizi

Ore: 19.30

“I bambini degli occidentali non solo liberi, gli occidentali portano le malattie e trattano male gli anziani, per gli insegnanti è uguale…” questi sono alcuni stereotipi che le famiglie adottive o affidatarie che si aprono all’accoglienza di un bambino/a di origine africana possono incontrare nel contesto sociale che circonda il minore. Chi se lo immaginerebbe?! Questi pregiudizi ed altri, se non riconosciuti, possono ferire, creare equivoci, non essere superati.

Il webinar si pone l’obiettivo di aiutare i partecipanti ad imparare a riconoscere questi ed altri pregiudizi relativi agli occidentali che il popolo africano può esprimere.

Per maggiori informazioni, clicca qui.

Venerdì 21 marzo

Aladin – Il Musical

Teatro Salieri – Legnago (VR)

Ore: 20.45

Con Max Laudadio nel ruolo del genio, questa produzione speciale, ideata da Stefano D’Orazio, si avvale delle musiche senza tempo di Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian dei Pooh. Sotto la regia di Luca Cattaneo, la classica storia di Aladino si rinnova con l’aggiunta di un “quarto desiderio”, che sorprende e dona una profondità inaspettata alla narrazione.

Maggiori informazioni, qui.

Sabato 22 marzo

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Abuso e maltrattamento nell’Adozione

Ore: 10

Il corso è rivolto a tutte quelle coppie interessate all’Adozione Internazionale, le quali stanno facendo il percorso con i servizi sociali e il Tribunale o che, in possesso di Decreto di idoneità, hanno già dato mandato ad un Ente autorizzato. Essere genitore adottivo è un’avventura sicuramente affascinante ma che richiede un buon grado di preparazione e tanta energia. Approfondiremo le possibili conseguenze psicologiche delle esperienze di abuso e di violenza vissute e le ripercussioni sulla relazione con i genitori e i pari.

Obiettivi del corso. Dare ai partecipanti gli strumenti per prepararsi e per prefigurare la propria disponibilità a bambini con questo tipo di vissuto. So di cosa si tratta? Conosco le possibili conseguenze di questo tipo di trauma nella vita di tutti i giorni nella mia famiglia?

Per maggiori informazioni, clicca qui.

Aladin – Il Musical

Teatro Comunale – Adria (RO)

Ore: 21

Maggiori informazioni, qui.