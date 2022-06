AibiWeek: settimana a tutto affido con i webinar di Faris

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Ben tre appuntamenti, nella settimana dal 27 giugno al 3 luglio, per parlare di Affido con single, coppie e famiglie interessate. Ma non mancano anche due incontri informativi sull’Adozione Internazionale

Martedì 28 giugno

Ai.Bi. sede di Bolzano

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 10.00

Gratuito

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità.

Per informazioni e iscrizioni: QUI

FARIS – Family Relationship International School

Come aprire una Casa Famiglia per minori: presentazione del corso

On Line

Ore: 17.30

Gratuito

Incontro di presentazione del corso “Come aprire una Casa Famiglia per minori”, che verrà tenuto in autunno al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. L’appuntamento spiegherà come il corso miri a fornire alla famiglia sia gli strumenti pratici sulla gestione di una comunità familiare sia gli spunti di riflessione e autovalutazione sul proprio coinvolgimento in questo “progetto di vita”. Il corso sarà organizzato in più moduli affinché una famiglia acquisisca quante più informazioni possibili per capire tutti i passaggi necessari per diventare imprenditori di questa realtà e per essere in grado di compiere questo passo in modo quanto più possibile consapevole.

Il webinar di presentazione è rivolto a chi vuole capire se approfondire la possibilità di aprire una propria Casa Famiglia per minori, acquisendo le prime informazioni di base.

Formatrice sarà la Dott.sa Maria Galeazzi, responsabile delle procedure di autorizzazione al funzionamento e accreditamento per le strutture di accoglienza di Ai.Bi. Amici dei Bambini e AIBC cooperativa sociale.

Maggiori informazioni QUI o mandando una mail a faris@fondazioneaibi.it

FARIS – Family Relationship International School

Informativo sull’Affido Familiare – appuntamento del 28 giugno

On Line

Ore: 21.00

Gratuito

Quando una famiglia attraversa un momento di difficoltà e non riesce a prendersi momentaneamente cura dei figli, i minori possono essere accolti per un periodo di tempo in un’altra famiglia, la famiglia accogliente. Chi può fare affido? Che età bisogna avere? Quanto può durare un affido? Che tipologie di affido esistono? Come funziona tutto il procedimento?

L’incontro informativo proposto da Faris è pensato per single, coppie o famiglie interessate a conoscere e approfondire il tema dell’affido familiare. A tenerlo sarà una famiglia affidataria di Ai.Bi. – Amici dei Bambini.

Maggiori informazioni QUI o mandando una mail a faris@fondazioneaibi.it

Mercoledì 29 giugno

FARIS – Family Relationship International School

Informativo Tecnico sull’essere Genitori Affidatari

On Line

Ore: 21.00

Costo: 25 euro (gratuito per chi ha partecipato al WEBINAR Informativo sull’Affido Familiare – Solo residenti in Lombardia. Richiedere il voucher a faris@fondazioneaibi.it.)

Un webinar rivolto a tutte le persone interessate all’affidamento familiare (single, coppie, famiglie) che vorrebbero diventare una famiglia affidataria.

Essere genitore affidatario è un’avventura sicuramente affascinante ma che richiede un percorso di preparazione e tanto confronto con le altre famiglie. Infatti, attraverso la formazione e lo scambio di esperienze, si può fare una scelta più consapevole per capire se e quando possiamo essere una risorsa per questi bambini e ragazzi.

L’obiettivo del corso è proprio quello di fornire ai partecipanti gli strumenti per imparare a conoscere la realtà dell’affido familiare, partendo dalla conoscenza delle norme in materie di affido e da esempi concreti.

Docente è la dtt.ssa Sonia Albini, assistente sociale, formatrice, referente del settore Affido di Ai.Bi. – Amici dei Bambini, esperta in tematiche di affido familiare e di servizi di accoglienza minori.

Maggiori informazioni QUI o mandando una mail a faris@fondazioneaibi.it

Sabato 2 luglio

Ai.Bi. sede di Mestre

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 10.00

Gratuito

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità.

Per informazioni e iscrizioni: QUI

I corsi on demand sempre a disposizione

Se, per l’ultima settimana di maggio, Faris propone un solo webinar “in diretta”, è sempre attiva e ricchissima la sua sezione di corsi on demand, disponibili e acquistabili in qualsiasi momento.

La proposta è sempre in aggiornamento ed è arrivata a contare 7 corsi, la registrazione di 2 convegni e 3 puntate di Faris Talks

Convegno: Sulle orme della mia Adozione

Convegno: L’Adozione senza veli, la trappola dei miti culturali

FarisTalks EP.1 – Ospite: Gigi De Palo

FarisTalks EP.2 – Ospiti: Emma Ciccarelli e Pier Marco Trulli

FarisTalks EP.3 – Ospite: Stela Vasluian

Heroic Imagination Project: per praticare la Resilienza. On Demand

La conciliazione famiglia-lavoro: possibilità e cultura

I capricci dei bambini in età prescolare: come intervenire?

Informativo tecnico sull’essere GENITORI AFFIDATARI

Introduzione alla figura di Social Media Manager

Toolkit d’accesso al mondo del lavoro

La Spiritualità dell’accoglienza – Genitori “come se