AibiWeek. Teatro, webinar e incontri per esplorare il mondo dell’adozione

Dallo spettacolo teatrale “Omicidio in salsa rosa” al webinar tecnico sull’essere genitori affidatari passando per gli incontri sull’adolescenza adottiva: scopri tutti gli appuntamenti tra il 21 e il 27 ottobre

Lunedì 21 ottobre

Omicidio in salsa rosa

Spettacolo teatrale

Teatro Dehon di Bologna

Ore 16:00 e ore 21:00

Lunedì 21 ottobre, alle ore 16 e in replica alle ore 21, SAXOPHONE S.r.l., con il patrocinio di Amici del Bambini, porta al teatro Dehon di Bologna lo spettacolo Omicidio in salsa rosa.

La commedia in due atti, scritta e diretta da Enzo Rapisarda, è percorsa da una sottile vena di humor nero, che ritrae le tensioni e le frustrazioni di un “gruppo di famiglia in un interno” con momenti esilaranti che si susseguono in un alternarsi di scene a tratti grottesche, con colpi di scena e spunti narrativi che catturano lo spettatore come in un vero e proprio thriller.

Per maggiori informazioni, clicca qui e qui.

Martedì 22 ottobre

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR ADOlescenza e ADOzione, riflessioni sul tema dell’adolescenza adottiva

Ore: 18

Crescere comporta affrontare una serie di compiti di sviluppo importanti e, per i figli adottivi, questi compiti possono assumere significati specifici in relazione alla loro storia di abbandono e di adozione. Inoltre, nelle circostanze importanti della vita, l’adozione risalta nella mente stimolando rivisitazioni e ri-significazioni della propria storia e della propria identità.

Per maggiori informazioni, clicca qui.

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Vieni a conoscere i bambini abbandonati in attesa di famiglia

Ore: 21

In tutto il mondo ci sono bambini che attendono di diventare figli, così come ci sono persone che attendono di diventare genitori.

Per alcuni di quei bambini l’attesa è molto più lunga.

Il loro desiderio di famiglia non viene esaudito, il loro percorso è accidentato, perché hanno qualche anno in più dei bambini solitamente immaginati e desiderati, perché fanno parte di un gruppo numeroso di fratelli con i quali vogliono essere adottati, oppure perché soffrono di qualche patologia che, oltre ad essere la causa del loro abbandono, spaventa i futuri genitori.

Per maggiori informazioni, clicca qui.

Mercoledì 23 ottobre

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Informativo tecnico sull’essere genitori affidatari

Ore: 21

Il webinar è rivolto a tutte le persone interessate all’affidamento familiare (single, coppie, famiglie) che vorrebbero diventare una famiglia affidataria.

Essere genitore affidatario è un’avventura sicuramente affascinante ma che richiede un percorso di preparazione e tanto confronto con le altre famiglie affidatarie. Infatti, attraverso la formazione e lo scambio di esperienze, si può fare una scelta più consapevole per capire se e quando possiamo essere una risorsa per questi bambini e ragazzi.

Per maggiori informazioni, clicca qui.

Giovedì 24 ottobre

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Abuso e maltrattamento nell’Adozione

Ore: 17

Il corso è rivolto a tutte quelle coppie interessate all’Adozione Internazionale, le quali stanno facendo il percorso con i servizi sociali e il Tribunale o che, in possesso di Decreto di idoneità, hanno già dato mandato ad un Ente autorizzato. Essere genitore adottivo è un’avventura sicuramente affascinante ma che richiede un buon grado di preparazione e tanta energia. Approfondiremo le possibili conseguenze psicologiche delle esperienze di abuso e di violenza vissute e le ripercussioni sulla relazione con i genitori e i pari.

Per maggiori informazioni, clicca qui.

Sabato 26 ottobre

Ai.Bi. sede di Barletta

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 9.30

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità.

Per informazioni e iscrizioni: QUI.