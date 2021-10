AIBIWeek: tutti gli appuntamenti con la solidarietà di Ai.Bi.

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Misna… Adozione… Affido… Anche questa settimana tante opportunità per aprirvi all’accoglienza con Amici dei Bambini

Martedì 19 ottobre

Ai.Bi. sede di Salerno

Confido – Campania

Corso di sensibilizzazione per Aspiranti Tutori Volontari di Minori Stranieri non accompagnati (2)

On Line

Ore 17:00 – 19.00

Gratuito

Secondo appuntamento con il percorso che mira a sensibilizzare e informare aspiranti tutori volontari, o altri soggetti interessati al tema, sull’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e sul sistema di tutela vigente, tra novità normative e aggiornamenti riguardanti il fenomeno migratorio.

Secondo modulo. I minori stranieri non accompagnati in Italia: quadro fenomenologico e situazione attuale.

Maggiori informazioni QUI

Giovedì 21 ottobre

Ai.Bi. sede di Firenze

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 14:30

Gratuito

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità.

Per informazioni e iscrizioni: QUI

FARIS – Family Relationship International School

Affido e Casa-famiglia: possibili soluzioni di accoglienza

On Line

Ore: 17.00 – 19.00

€ 20

Il webinar è rivolto a tutte le famiglie che stanno pensando di aprirsi all’accoglienza di minori e si chiedono quale sia la differenza fra l’affido e l’apertura di una Casa-famiglia. Il corso ha l’obiettivo di fornire alla famiglia degli spunti di riflessione ed autovalutazione sul proprio coinvolgimento in questi “progetti di vita”, in modo da acquisire quante più informazioni possibili per essere in grado di compiere questo passo in modo quanto più consapevole. L’incontro informativo è condotto dalla dott.sa Maria Galeazzi, pedagogista di Ai.Bi. – Amici dei Bambini, referente dell’Affido e delle comunità familiari. Per maggiori informazioni QUI o contattando la segreteria di FARIS a faris@fondazioneaibi.it

Ai.Bi. sede di Barletta

Confido – Puglia

Corso di sensibilizzazione per Aspiranti Tutori Volontari di Minori Stranieri non accompagnati (2)

In Presenza e in diretta sulla pagina facebook del Forum delle Associazioni Familiari di Puglia

Ore 17:00 – 18.30

Gratuito

Evento finale del progetto Confido Puglia in diretta sulla pagina FB del Forum delle Associazioni Familiari di Puglia. Introduce e saluta la Presidente del Forum delle Ass. Familiari di Puglia Lodovica Carli, modera Marzia Masiello; intervengono le Associazioni che hanno partecipato ai tre percorsi formativi del progetto (Papa Giovanni XXIII, Comunità Arca dell’Allenza, Famiglia per tutti, Cooperativa Maieutica e AiBi Amici dei Bambini) e le testimonianze dei partecipanti ai tre percorsi formativi. (locandina in definizione; caricamento sul sito successivo).

Venerdì 22 ottobre

Ai.Bi. sede di Cagliari

On Line

Ore 18.00 – 20.00

Gratuito

Marcella Griva conduce per le famiglie in attesa di Ai.Bi, il seminario sull’adozione internazionale dal titolo “Storie di Bambini e di Adozione” che racconterà le caratteristiche dei bambini adottati.

Maggiori informazioni QUI

Sabato 23 ottobre

Ai.Bi. sede di Mestre

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 10.00

Gratuito

Per informazioni e iscrizioni: QUI