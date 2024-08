BAMBINIxLAPACE. La guerra e le sue cicatrici: una realtà terribile per i bambini e le famiglie ucraine

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

“Ho dovuto crescere in fretta e mettere da parte i miei progetti”; “La paura è diventata parte della mia vita quotidiana”; “Questi anni di vita in guerra sono avvolti nella nebbia e ti rendi conto che si portano via gli anni della giovinezza”

La guerra in Ucraina ha lasciato cicatrici profonde e durevoli su ogni aspetto della vita quotidiana. Recentemente, il report di IMPACT Initiatives (un’iniziativa umanitaria leader che fornisce dati granulari, informazioni tempestive e analisi approfondite da contesti di crisi, disastri e sfollamenti), ha svelato una realtà drammatica: oltre 300.000 caregivers, tra genitori, nonni e altri familiari, sono stati coinvolti in un assessment sui rischi in cui possono incorrere i bambini durante il conflitto. I dati sono allarmanti e rivelano una preoccupazione diffusa per la sicurezza e il benessere (soprattutto mentale) dei più piccoli.

L’86% dei caregivers preoccupato per la sicurezza dei bambini

Il report mette in luce che l’86% dei caregivers è estremamente preoccupato per la sicurezza dei bambini. I rischi più frequentemente menzionati includono bombardamenti, mancanza di rifugi adeguati e la presenza di dispositivi esplosivi. La situazione è particolarmente critica a Donetsk, dove la paura è talmente alta che molti si rifiutano di discutere apertamente di questi temi.

Anna, una psicologa che lavora con i bambini nella ludoteca di Ai.Bi. a Volodarka, ci regala una testimonianza toccante della situazione. “Ricordo come se fosse ieri: mia madre entrò nella stanza e disse che era iniziata la guerra,” racconta Anna. “Il mondo intorno a me sembrava fermarsi, e la disperazione mi pervase, perché fino a quel momento non credevo che una cosa del genere potesse accadere.”

La separazione familiare e i meccanismi di coping negativi

La guerra ha causato frequentemente separazioni all’interno delle famiglie, aumentando così il livello di vulnerabilità dei bambini. Molti giovani risentono della mancanza di opportunità di aggregazione e ricorrono a meccanismi di coping negativi, come l’abuso di alcol e droghe. Inoltre, il fatto che molti ragazzi accedano all’istruzione solo online non permette la loro supervisione da parte di adulti, come insegnanti e genitori.

Anna, appunto, descrive come la guerra abbia trasformato la sua vita e la sua percezione del mondo. “Ho dovuto crescere in fretta e mettere da parte i miei progetti”, dice. “La paura è diventata parte della mia vita quotidiana, e ho imparato a apprezzare le piccole cose, come un semplice caffè e ascoltare la musica preferita nelle cuffie.”

Lavoro minorile e traffico di essere umani: problemi sottovalutati

Nonostante la gravità della situazione, il lavoro minorile e il traffico di esseri umani non sono percepiti come rischi principali da molti intervistati. Molti adolescenti tra i 16 e i 17 anni si trovano costretti a svolgere lavori per contribuire alle finanze familiari, e il 14% degli intervistati considera questa pratica come un dovere dei figli per sostenere l’economia familiare. Solo il 3% percepisce la violenza di genere come una minaccia significativa.

L’accesso ai servizi di protezione e benessere

Il report evidenzia che il 78% degli intervistati denuncerebbe una situazione abusante ai servizi di protezione e alla polizia, con una preferenza per quest’ultima. Inoltre, l’82% ritiene che i minori debbano avere la possibilità di prendere decisioni riguardanti il loro tempo libero, suggerendo un bisogno di maggiore autonomia e rispetto per i diritti dei giovani.

Anna infatti, riflette sulla difficoltà di mantenere un’apparenza di normalità nonostante la guerra. “Cerco di essere serena e fare del mio meglio per rendere felici i bambini nella ludoteca, ma non è lo stesso quando la guerra è presente quotidianamente nelle nostre vite” dice. “La vita è diversa, e la guerra ha cambiato me e la mia vita in modi che non avrei mai immaginato. Ho cominciato a interessarmi di più alla storia del mio paese, a imparare qualcosa di nuovo, e più imparo, più odio il russo… Ho smesso di ascoltare musica russa, di guardare programmi e film televisive russi…

Questi anni di vita in guerra sono avvolti nella nebbia: i giorni sono monotoni, e ti rendi conto che si portano via gli anni della giovinezza. E il peggio è che ci si potrebbe abituare a questa nebbia.

Desidero tanto una vita normale, la vita che era “prima”, ma che non tornerà mai più, nemmeno quando finirà la guerra.”

La necessità di supporto e attenzione

I dati e le testimonianze del report mostrano chiaramente che i bambini e le famiglie ucraine vivono in una realtà devastante e complessa. È fondamentale che la comunità internazionale e le organizzazioni di supporto continuino a focalizzarsi sulla protezione e sul benessere dei minori, offrendo risorse adeguate e un aiuto concreto per affrontare le sfide quotidiane imposte dal conflitto.

La guerra ha cambiato profondamente la vita di molte persone e la storia di Anna è un potente promemoria della necessità di compassione e azione da parte di tutti. Solo con un impegno costante e una solidarietà sincera possiamo sperare di alleviare un po’ di sofferenza e costruire un futuro migliore per i bambini ucraini e per tutta l’infanzia – vittima di conflitti assurdi.

