Bolivia. Dall’abbandono all’amore dell’accoglienza

Matteo, a un anno, ha già provato l’incuria e l’abbandono. Ma ha anche sperimentato cosa significa essere accolto e come la gioia e l’amore possano arrivare anche “da lontano” tramite l’Adozione a Distanza

Un anno di vita può essere un periodo lunghissimo quando nasci in una situazione disagiata, circondato da incuria e povertà. La sa bene Matteo (nome di fantasia) che, proprio quando aveva un anno, è arrivato al Centro di Accoglienza Niño Jesús, orfanotrofio con sede a La Paz che ospita bambini da 0 a 6 anni e con il quale Ai.Bi. collabora da tempo.La madre non offriva al piccolo le attenzioni adeguate e spesso lo lasciava alle cure degli altri, mettendo a rischio il suo benessere.

Essere accolto

In orfanotrofio, Matteo ha trovato accoglienza e cura, sentendosi fin da subito amato e accudito: oggi gattona, esplora i giochi colorati, sorride e riceve ogni giorno l’affetto, le attenzioni e gli abbracci del personale del centro, che lo accompagna passo dopo passo alla scoperta del mondo.

Ma la sua accoglienza è stata davvero completa solo quando una famiglia italiana ha deciso di attivare con Matteo un’Adozione a Distanza: questo gesto è stato ciò che gli ha permesso di superare l’abbandono e ricevere quella spinta in più per andare incontro al futuro con rinnovata speranza.

Un rapporto vero di vicinanza

La famiglia per Natale gli ha inviato dei graditissimi regali: una maglia calda e un gioco. Ma, più che gli oggetti concreti, ciò che ha riscaldato il Natale di Matteo sono stati l’affetto e gli auguri che la famiglia ha condiviso con lui, facendogli sentire che “l’essere amato” può arrivare anche da lontano.

Queste nuove energie positive lo aiutano a costruire fiducia e sicurezza, mentre il personale di Ai.Bi. e dell’orfanotrofio continua a lavorare per offrire a Mattero la possibilità di crescere in una famiglia che sia fisicamente accanto a lui ogni giorno.

Come partecipare al progetto “Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio” in Bolivia?

Se vuoi aiutare le bambine e i bambini degli orfanotrofi o in grave difficoltà familiare a costruirsi un futuro puoi aderire al progetto Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio. Potrai ricevere periodiche notizie e informazioni su di loro e sui loro progressi.

Con meno di un euro al giorno puoi garantire ai 30 bambini del centro Niño Jesús pasti regolari, medicine, la possibilità di andare a scuola e una vita un po’ più simile a quella di “tutti gli altri” bambini del mondo.