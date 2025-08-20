Bolivia. L’abbraccio che ha attraversato l’oceano

Share Post Share Whatsapp Messenger

Un momento unico e toccante: grazie al progetto “Piccoli Angeli” due giovani sposi incontrano per la prima volta Rosita, la bambina che sostengono a distanza in Bolivia

Il rumore delle strade affollate e i colori vivaci del mercato di La Paz hanno fatto da sfondo a un momento unico e toccante. Grazie al progetto Piccoli Angeli, due giovani sposi hanno deciso di inserire una tappa speciale nel loro viaggio di nozze: incontrare per la prima volta Rosita, la bambina che sostengono a distanza da molti anni.

L’incontro

Per Rosita, che aveva sempre conosciuto i suoi sostenitori solo attraverso fotografie, lettere e piccoli doni spediti con amore, trovarseli davanti è stato un sogno che diventava realtà. Incredula, li ha fissati con occhi sgranati, incapace di trattenere l’emozione. Poi, con un misto di timidezza e gioia, si è lasciata andare a un abbraccio che ha commosso anche le sue sorelle, testimoni silenziose ma partecipi di quell’incontro tanto atteso.

Per la coppia, invece, la visita ha significato molto più di un gesto simbolico. Toccare con mano la realtà quotidiana di Rosita, respirare l’atmosfera del progetto Piccoli Angeli, guardarla negli occhi e ascoltare la sua voce, ha reso tangibile ciò che fino a quel momento era stato solo immaginato. Hanno compreso che il sostegno a distanza non è semplice beneficenza: è costruzione di un legame vero, fatto di presenza, fiducia e reciprocità. Rosita non era più una foto su un frigorifero, ma una bambina reale, con amici, giochi, sogni e un cuore che riconosceva subito chi, dall’altra parte del mondo, non l’aveva mai dimenticata.

Ed è proprio questo l’aspetto che rende l’Adozione a Distanza con Ai.Bi. unica: a differenza di molti altri enti e associazioni, Ai.Bi. permette agli adottivi a distanza di incontrare di persona il minore sostenuto, creando un rapporto autentico e indimenticabile.

Un compleanno impossibile da dimenticare

La visita si è trasformata così in un dono prezioso: per Rosita, che ha ricevuto un anticipo di compleanno impossibile da dimenticare; per la coppia, che ha iniziato la propria vita insieme seminando speranza e amore; e per tutto il progetto Piccoli Angeli, che ha visto rinnovata la conferma che ogni gesto di solidarietà è capace di attraversare confini, oceani e culture.

Un abbraccio, arrivato da lontano, che ha unito vite e cuori, ricordando a tutti che la tenerezza e la generosità non hanno distanze.

L’attesa di Ademar e Maycol

Rosita ha trovato chi ha accolto il suo grido di aiuto, ma Maycol e Ademar stanno ancora aspettando qualcuno che possa accompagnarle nel loro cammino di speranza e di emancipazione attraverso un’Adozione a Distanza.

Adotta a distanza un bambino ancora in attesa

Adottare a Distanza è un gesto meraviglioso di vicinanza e sostegno verso un bambino in grave difficoltà familiare. Con 50 euro al mese potrai garantire al minore la possibilità di crescere serenamente e di studiare. Riceverai la sua foto e potrai, se lo desideri, intraprendere con lui uno scambio di corrispondenza, tenendoti informato sui suoi progressi e sulle sue necessità.

Ma non solo: con Ai.Bi. hai anche la possibilità unica di incontrare di persona il bambino che sostieni, vivendo un’esperienza che trasforma il sostegno a distanza in un legame reale, profondo e indimenticabile.

Pensaci. Il tuo aiuto è davvero prezioso.