Bolivia. Un album per ricordare, un futuro per sperare

Il progetto “Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio” trasforma semplici fotografie in strumenti di memoria, identità e resilienza per i bambini degli orfanotrofi
Ogni bambino beneficiario del sostegno a distanza di Ai.Bi. riceve un dono prezioso: un album fotografico personalizzato. A prima vista può sembrare un gesto semplice, un piccolo motivo di gioia, ma per i bambini e le bambine che vivono in orfanotrofi assume un valore profondo e duraturo.
Un ancora per la propria identità
In un contesto in cui la rotazione all’interno del sistema di protezione è una costante e i riferimenti affettivi sono spesso fragili o temporanei, questo album diventa un ancoraggio alla propria identità. È la memoria tangibile dei momenti felici, delle esperienze condivise, delle persone incontrate. Attraverso le fotografie, ogni bambino può riconoscersi, ritrovare un filo di continuità nella propria storia e rafforzare la consapevolezza del proprio valore.
Le immagini raccontano sorrisi, giochi, feste, giornate di scuola e piccoli traguardi raggiunti. In ognuna di esse si riflette la cura di chi li accompagna nel loro percorso di crescita e la speranza di un futuro migliore. L’album diventa così uno strumento di resilienza: aiuta i bambini a custodire i ricordi positivi, a dare senso al passato e a guardare avanti con fiducia.
La possibilità di costruire la propria storia
Grazie a questa iniziativa, i minori non ricevono solo assistenza materiale o protezione, ma anche la possibilità di costruire la propria storia, di sentire che la loro vita conta e merita di essere ricordata. Ogni pagina è una testimonianza di amore, appartenenza e speranza.
Un album non è soltanto un oggetto: è un seme di memoria che, custodito con affetto, continuerà a germogliare nel tempo, alimentando nei bambini la capacità di sognare, di credere in sé stessi e di immaginare un domani pieno di possibilità.
Come partecipare al progetto “Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio” in Bolivia?
Se vuoi aiutare le bambine e i bambini degli orfanotrofi o in grave difficoltà familiare a costruirsi un futuro puoi aderire al progetto Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio. Potrai ricevere periodiche notizie e informazioni su di loro e sui loro progressi.
Con meno di un euro al giorno puoi garantire ai 165 bambini dei centri José Soria, Niño Jesús, Gota de Leche e Amor de Dios Penny pasti regolari, medicine, la possibilità di andare a scuola e una vita un po’ più simile a quella di “tutti gli altri” bambini del mondo.
E ricorda: come ogni donazione, anche le Adozioni a Distanza di Ai.Bi. godono delle seguenti agevolazioni fiscali.