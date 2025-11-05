L'album fotografico personalizzato di uno dei bambini aiutati dal progetto "Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio" in Bolivia
Bolivia. Un album per ricordare, un futuro per sperare

Il progetto “Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio”  trasforma semplici fotografie in strumenti di memoria, identità e resilienza per i bambini degli orfanotrofi

Ogni bambino beneficiario del sostegno a distanza di Ai.Bi. riceve un dono prezioso: un album fotografico personalizzato. A prima vista può sembrare un gesto semplice, un piccolo motivo di gioia, ma per i bambini e le bambine che vivono in orfanotrofi assume un valore profondo e duraturo.

Un ancora per la propria identità

In un contesto in cui la rotazione all’interno del sistema di protezione è una costante e i riferimenti affettivi sono spesso fragili o temporanei, questo album diventa un ancoraggio alla propria identità. È la memoria tangibile dei momenti felici, delle esperienze condivise, delle persone incontrate. Attraverso le fotografie, ogni bambino può riconoscersi, ritrovare un filo di continuità nella propria storia e rafforzare la consapevolezza del proprio valore.
Le immagini raccontano sorrisi, giochi, feste, giornate di scuola e piccoli traguardi raggiunti. In ognuna di esse si riflette la cura di chi li accompagna nel loro percorso di crescita e la speranza di un futuro migliore. L’album diventa così uno strumento di resilienza: aiuta i bambini a custodire i ricordi positivi, a dare senso al passato e a guardare avanti con fiducia.

La possibilità di costruire la propria storia

Grazie a questa iniziativa, i minori non ricevono solo assistenza materiale o protezione, ma anche la possibilità di costruire la propria storia, di sentire che la loro vita conta e merita di essere ricordata. Ogni pagina è una testimonianza di amore, appartenenza e speranza.
Un album non è soltanto un oggetto: è un seme di memoria che, custodito con affetto, continuerà a germogliare nel tempo, alimentando nei bambini la capacità di sognare, di credere in sé stessi e di immaginare un domani pieno di possibilità.

Come partecipare al progetto “Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio” in Bolivia?

Se vuoi aiutare le bambine e i bambini degli orfanotrofi o in grave difficoltà familiare a costruirsi un futuro puoi aderire al progetto Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio. Potrai ricevere periodiche notizie e informazioni su di loro e sui loro progressi.
Con meno di un euro al giorno puoi garantire ai 165 bambini dei centri José SoriaNiño JesúsGota de Leche Amor de Dios Penny pasti regolari, medicine, la possibilità di andare a scuola e una vita un po’ più simile a quella di “tutti gli altri” bambini del mondo.

E ricorda: come ogni donazione, anche le Adozioni a Distanza di Ai.Bi. godono delle seguenti agevolazioni fiscali.