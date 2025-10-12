Bolivia. Un compleanno pieno di sorrisi e speranza

Share Post Share Whatsapp Messenger

Grazie alla generosità di una “madrina”, l’Adozione a Distanza ha permesso a due bambini di festeggiare il compleanno con una festa indimenticabile. Insieme a tutti gli amici

Ci sono molte cose che mancano quando sei un bambino abbandonato che vive in un orfanotrofio. Simbolicamente, il compleanno è una delle differenze più evidenti rispetto a ciò che accade nella vita cosiddetta “normale” di tutti gli altri. Perché, tante volte, per i minori che sono in istituto, anche riuscire a sapere quale è la data in cui sei nato è un problema: spesso i neonati non vengono registrati e non hanno certificati di nascita quando vengono portati in orfanotrofio. Non a caso, la ricerca delle origini, per poter iscrivere i bambini ai servizi garantiti a tutti, è uno dei lavori che costantemente vengono portati avanti dagli operatori di Ai.Bi. e degli orfanotrofi con i quali collabora.

Una festa possibile

Ma anche nel caso una data ci sia e la ricorrenza possa essere celebrata, non è detto che si possa fare una festa degna di tale nome. A meno che… non ci sia lo “zampino” dei sostenitori a distanza, che tante volte fanno una donazione extra in occasione dei compleanni dei bambini che sostengono.

Ed è proprio così che è stato possibile organizzare una giornata molto speciale per una bambina e un bambino che hanno compiuto gli anni: non solo loro, ma anche tutti i loro amici si sono presentati vestiti elegantemente e hanno condiviso torta e gelatina, mentre ogni festeggiato soffiava sopra la propria candelina.

Risate e giochi per tutti

Ma la sorpresa più divertente è stata l’arrivo di due “pagliacci” molto speciali: le stesse educatrici, travestite per animare la festa con giochi, musica e balli. Tra abbracci, sorrisi e tanta allegria, è arrivato anche il momento dei regali, con un set di tazzine per giocare all’ora del tè e un pupazzo speciale.

E per chiudere in bellezza non poteva mancare il gioco della pignatta, che ha riempito di dolci e piccoli tesori le mani di tutti i bambini, permettendo a ciascuno di avere un ricordo prezioso di questa festa meravigliosa, che ha fatto sentire i festeggiati davvero unici e amati! Come ogni bambino dovrebbe essere!

Come partecipare al progetto “Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio” in Bolivia?

Se vuoi aiutare le bambine e i bambini degli orfanotrofi o in grave difficoltà familiare a costruirsi un futuro puoi aderire al progetto Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio. Potrai ricevere periodiche notizie e informazioni su di loro e sui loro progressi.

Con meno di un euro al giorno puoi garantire ai 165 bambini dei centri José Soria, Niño Jesús, Gota de Leche e Amor de Dios Penny pasti regolari, medicine, la possibilità di andare a scuola e una vita un po’ più simile a quella di “tutti gli altri” bambini del mondo.

E ricorda: come ogni donazione, anche le Adozioni a Distanza di Ai.Bi. godono delle seguenti agevolazioni fiscali.