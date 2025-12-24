Bolivia. Un Natale che protegge e unisce

Share Post Share Whatsapp Messenger

Grazie al progetto “Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio”, le bambine e i bambini accolti negli orfanotrofi in Bolivia hanno potuto vivere l’attesa del Natale seguiti con cura, affetto e tanta gioia

Nel mese di dicembre, in un contesto economico ancora complesso per molte famiglie boliviane, i Centri di Accoglienza hanno continuato a rappresentare un punto di riferimento fondamentale per bambine, bambini e adolescenti. Grazie al progetto Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio, è stato possibile garantire cura, protezione e accompagnamento quotidiano, promuovendo il benessere dei minori e rafforzando i loro diritti fondamentali.

Acquisto farmaci e materiali scolastici

Durante il mese sono stati acquistati farmaci essenziali e materiali scolastici, assicurando continuità alle attività educative e di stimolazione ispirate all’approccio Montessori. Sono inoltre proseguite le indagini sociali, che hanno portato all’ottenimento di numerosi certificati di nascita, un passo cruciale per il riconoscimento legale e l’accesso dei bambini ai diritti.

Il periodo natalizio ha assunto un significato speciale grazie alle donazioni extra dei sostenitori. I bambini hanno potuto partecipare a feste di Natale, laboratori creativi e momenti di animazione, cantando insieme canti natalizi e ricevendo regali personalizzati. Occasioni semplici ma preziose, che hanno regalato sorrisi, senso di appartenenza e condivisione.

Il nostro grazie

Desideriamo esprimere un sentito ringraziamento a tutti i sostenitori: il loro supporto costante ha reso possibile accompagnare i bambini durante tutto l’anno. La loro vicinanza quotidiana è il dono più prezioso, capace di far sentire ogni bambino seguito e protetto nel proprio percorso di crescita.

Dicembre si conferma così un mese di cura concreta, gratitudine e diritti garantiti, fatto di piccoli gesti che rafforzano la comunità e alimentano la speranza per il futuro.

Come partecipare al progetto “Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio” in Bolivia?

Se vuoi aiutare le bambine e i bambini degli orfanotrofi o in grave difficoltà familiare a costruirsi un futuro puoi aderire al progetto Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio. Potrai ricevere periodiche notizie e informazioni su di loro e sui loro progressi.

Con meno di un euro al giorno puoi garantire ai 165 bambini dei centri José Soria, Niño Jesús, Gota de Leche e Amor de Dios Penny pasti regolari, medicine, la possibilità di andare a scuola e una vita un po’ più simile a quella di “tutti gli altri” bambini del mondo.

E ricorda: come ogni donazione, anche le Adozioni a Distanza di Ai.Bi. godono delle seguenti agevolazioni fiscali.