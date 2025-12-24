Adozione a Distanza

Bolivia. Un Natale che protegge e unisce

Grazie al progetto “Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio”, le bambine e i bambini accolti negli orfanotrofi in Bolivia hanno potuto vivere l’attesa del Natale seguiti con cura, affetto e tanta gioia

Nel mese di dicembre, in un contesto economico ancora complesso per molte famiglie boliviane, i Centri di Accoglienza hanno continuato a rappresentare un punto di riferimento fondamentale per bambine, bambini e adolescenti. Grazie al progetto Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio, è stato possibile garantire cura, protezione e accompagnamento quotidiano, promuovendo il benessere dei minori e rafforzando i loro diritti fondamentali.

Acquisto farmaci e materiali scolastici

Durante il mese sono stati acquistati farmaci essenziali e materiali scolastici, assicurando continuità alle attività educative e di stimolazione ispirate all’approccio Montessori. Sono inoltre proseguite le indagini sociali, che hanno portato all’ottenimento di numerosi certificati di nascita, un passo cruciale per il riconoscimento legale e l’accesso dei bambini ai diritti.
Il periodo natalizio ha assunto un significato speciale grazie alle donazioni extra dei sostenitori. I bambini hanno potuto partecipare a feste di Natale, laboratori creativi e momenti di animazione, cantando insieme canti natalizi e ricevendo regali personalizzati. Occasioni semplici ma preziose, che hanno regalato sorrisi, senso di appartenenza e condivisione.

Il nostro grazie

Desideriamo esprimere un sentito ringraziamento a tutti i sostenitori: il loro supporto costante ha reso possibile accompagnare i bambini durante tutto l’anno. La loro vicinanza quotidiana è il dono più prezioso, capace di far sentire ogni bambino seguito e protetto nel proprio percorso di crescita.
Dicembre si conferma così un mese di cura concreta, gratitudine e diritti garantiti, fatto di piccoli gesti che rafforzano la comunità e alimentano la speranza per il futuro.

Come partecipare al progetto “Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio” in Bolivia?

Se vuoi aiutare le bambine e i bambini degli orfanotrofi o in grave difficoltà familiare a costruirsi un futuro puoi aderire al progetto Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio. Potrai ricevere periodiche notizie e informazioni su di loro e sui loro progressi.
Con meno di un euro al giorno puoi garantire ai 165 bambini dei centri José SoriaNiño JesúsGota de Leche Amor de Dios Penny pasti regolari, medicine, la possibilità di andare a scuola e una vita un po’ più simile a quella di “tutti gli altri” bambini del mondo.

E ricorda: come ogni donazione, anche le Adozioni a Distanza di Ai.Bi. godono delle seguenti agevolazioni fiscali.