Bolivia. E come regalo per la Cresima… un’adozione a distanza personalizzata

Due zii scelgono di celebrare la fede del nipote con un gesto d’amore: sostenere un bambino boliviano in difficoltà attraverso Ai.Bi. Amici dei Bambini
Un dono che unisce amore e solidarietà: così due zii hanno deciso di celebrare la Cresima del loro giovane nipote, scegliendo per lui un regalo dal valore profondo e duraturo.
Non un oggetto materiale, ma un gesto d’amore: l’adozione a distanza di un bambino in Bolivia, tramite Ai.Bi. Amici dei Bambini.
Il regalo per la Cresima
L’idea nasce dal desiderio di trasmettere al ragazzo, nel giorno della sua Cresima, un messaggio di condivisione. La coppia di zii ha scelto una adozione personalizzata: un bambino maschio, in età scolare, che vive in un contesto di grande difficoltà familiare in Bolivia.
Un gesto simbolico ma concreto, che lega il giovane cresimato a un suo coetaneo dall’altra parte del mondo, offrendogli l’opportunità di crescere, studiare e guardare al futuro con speranza.
Adottare a distanza significa dare a un bambino ciò che spesso gli manca: stabilità, affetto, istruzione. Con un contributo di 50 euro al mese, è possibile garantire assistenza, cure e la possibilità di frequentare la scuola. Chi adotta riceve la foto del bambino e può scegliere di scrivergli, conoscere i suoi progressi, inviare piccoli pensieri nei momenti importanti della sua vita — come il compleanno o il Natale — e mantenere un contatto costante con gli operatori locali di Ai.Bi. Amici dei Bambini.
Questo dono di Cresima diventa così un’esperienza di crescita reciproca: un cammino di fede e umanità che unisce due mondi, trasformando un gesto di generosità in un legame autentico.
Adotta a distanza un bambino ancora in attesa
Adottare a Distanza è un gesto meraviglioso di vicinanza e sostegno verso un bambino in grave difficoltà familiare. Con 50 euro al mese potrai garantirgli la possibilità di crescere serenamente e di studiare. Riceverai la sua foto e potrai, se lo desideri, intraprendere con lui uno scambio di corrispondenza, tenendoti informato sui suoi progressi e sulle sue necessità, relazionandoti direttamente con i nostri operatori presenti nel Paese per avere aggiornamenti o, qualora lo desiderassi, inviare pensierini “extra” nei momenti importanti della sua vita, come nel giorno del suo compleanno.
Pensaci. Il tuo aiuto è davvero prezioso.