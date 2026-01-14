Bomboniere Solidali Adozione a Distanza. Il regalo che fa bene: il puzzle di Ai.Bi.

Una bomboniera originale e personalizzabile che aiuta bambini in difficoltà e lascia un ricordo indelebile del tuo evento. E che dura nel tempo
Scegliere la bomboniera per un matrimonio, una prima comunione, una cresima, un battesimo o qualsiasi ricorrenza speciale è un momento importante: significa decidere quale sarà il ricordo tangibile di un giorno unico. Con Ai.Bi. Amici dei Bambini, questa scelta può trasformarsi in un gesto di solidarietà concreto e unico, che dura nel tempo, grazie alle bomboniere con Sostegno a Distanza.
La bomboniera SAD non è solo originale ed elegante, ma porta con sé un significato profondo: il sostegno a distanza attivato a nome degli sposi aiuta bambine e bambini vittime di abbandono.
È un modo unico di celebrare la gioia di un evento speciale condividendo felicità e speranza con chi ne ha più bisogno.
Il puzzle solidale
La bomboniera viene consegnata sotto forma di scatola contenente le tessere del puzzle, accompagnata da un cartoncino che spiega il progetto sostenuto. Questo cartoncino può essere personalizzato con i nomi dei festeggiati, la data dell’evento e una frase augurale tra quelle proposte da Ai.Bi. Le soluzioni disponibili prevedono tre diverse dimensioni di puzzle: 48, 96 o 192 tessere, per rendere il ricordo ancora più memorabile.
Ogni acquisto è accompagnato da una scheda descrittiva e fotografie che mostrano come il contributo viene impiegato per garantire ai bambini in difficoltà beni di prima necessità, supporto alimentare, sanitario, educativo e psicologico. In questo modo, gli sposi possono seguire passo dopo passo l’impatto concreto del loro gesto solidale, trasformando una semplice bomboniera in un ponte di speranza e futuro per chi ne ha più bisogno.
Le bomboniere solidali Adozione a Distanza di Ai.Bi. uniscono bellezza, originalità e impegno sociale: un ricordo unico che parla di amore, non solo tra gli sposi, ma anche verso i bambini più fragili del mondo. Scegliere una bomboniera SAD significa trasformare una celebrazione in un atto di solidarietà concreto, che continua a dare anche molto tempo dopo il giorno speciale.
Informazioni
Per maggiori informazioni e per scegliere le tue bomboniere solidali, visita il sito ufficiale di Ai.Bi. QUI, oppure contattaci al n. 0298822359 via mail all’indirizzo bomboniere@aibi.it.