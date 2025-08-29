Bomboniere Solidali. Estendere la felicità di un momento personale a chi è in difficoltà

Sacchetti o scatoline portaconfetti, pergamene personalizzate, oggetti solidali o simbolici: le bomboniere solidali di Ai.Bi. sono un modo semplice e prezioso per estendere la gioia delle nostre celebrazioni a chi ne ha più bisogno
A quanti di noi è capitato di tornare a casa dopo la celebrazione di un matrimonio, un battesimo o una laurea… con un qualche oggetto di discutibile fattura e provenienza, destinato alla cesta degli oggetti inutili o a raccogliere polvere: la bomboniera. Da segno imposto dalla tradizione a oggetto scelto per ragioni estetiche, le bomboniere spesso non soddisfano né festeggiati né invitati. Ciò che si è smarrito è il senso profondo del gesto di amicizia e del ricordo di un evento memorabile.
Le bomboniere solidali di Ai.Bi. Amici dei Bambini nascono con l’intento di restituire a questo oggetto il suo valore più autentico, trasformandolo da un semplice ricordo a un potente gesto di amore e solidarietà.
Il sostegno ai progetti in Italia e nel mondo
Prima di ogni cosa, la bomboniera solidale di Ai.Bi. si concretizza nella donazione ai progetti dell’ente in Italia e nel mondo, a favore dei bambini abbandonati che non hanno una famiglia. Di conseguenza, il gesto non solo omaggia gli invitati, ma estende la felicità di un momento personale a chi è in difficoltà o è fragile, come lo sono i bambini abbandonati. La donazione può quindi aiutare un bambino a crescere in un ambiente protetto, garantendogli cibo, istruzione e cure mediche; in determinati contesti – come è accaduto dall’inizio della guerra in Ucraina – può permettere di intervenire rapidamente in caso di conflitti o disastri naturali, fornendo beni di prima necessità e supporto psicologico; infine può contribuire a tutti i progetti di Ai.Bi. finalizzati a trovare una una famiglia a un bambino in stato di abbandono, attraverso l’adozione o l’affido.
Ecco quindi che anche una semplice bomboniera offre un’alternativa ricca di significato e capace di lasciare un segno duraturo in chi la riceve.
Per qualsiasi evento
In secondo luogo le bomboniere solidali di Ai.Bi. sono pensate per adattarsi a ogni tipo di celebrazione, combinando la bellezza del ricordo con la forza della solidarietà. Per gli sposi, è un modo per condividere la gioia del loro “sì” con i bambini meno fortunati, rendendo il giorno ancora più memorabile; per battesimi, comunioni, cresime, la bomboniera è un segno insieme forte e delicato per celebrare l’ingresso nella comunità spirituale coinvolgendo bambini, famiglie e invitati intorno al valore della condivisione e dell’altruismo. Ma non mancano occasioni quali lauree, anniversari o compleanni che non possano essere inclusi in questa scelta.
Tante possibili scelte
Ai.Bi. infatti offre molte opzioni, dalla bomboniera classica a soluzioni più moderne e personalizzabili: sacchetti o scatoline portaconfetti, pergamene personalizzate, oggetti solidali o simbolici come La Rosa di Gericho.
Non resta quindi che scegliere la bomboniera adatta alle nostre feste!
Informazioni
Per qualsiasi ulteriore informazione puoi contattarci al n. 02.98822359 oppure via mail all’indirizzo bomboniere@aibi.it.