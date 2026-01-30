Bonus più semplici: arriva l’ISEE calcolato d’ufficio

Si punta sull’automatizzazione dei dati per ridurre errori, tempi e passaggi amministrativi
Nuove semplificazioni in arrivo per chi richiede bonus e agevolazioni legate all’ISEE. Tra i temi che approderanno sul tavolo del prossimo Consiglio dei ministri figura anche una riforma destinata a incidere in modo significativo sulle procedure: la certificazione della situazione economica familiare diventerà automatica, senza più la necessità di presentare domanda.
Le misure
Il provvedimento fa parte di un più ampio pacchetto di misure dedicate alla riduzione degli adempimenti amministrativi. Ad annunciarlo è stato il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, nel corso di un’intervista a Tg2 Post. Il decreto, ha spiegato, completa il percorso delle circa 400 semplificazioni già avviate dall’esecutivo.
Le novità
Sono previste anche la digitalizzazione della tessera elettorale, che sostituirà definitivamente quella cartacea, e la fine dell’obbligo di rinnovo della carta d’identità per i cittadini con più di 70 anni, che diventerà valida a tempo indeterminato. L’obiettivo comune è snellire i rapporti con gli uffici pubblici e limitare spostamenti e pratiche inutili.
Il cambiamento più atteso riguarda però l’ISEE. Oggi, per ottenere l’indicatore, è necessario compilare la Dichiarazione sostitutiva unica, la DSU, rivolgendosi all’INPS o ai CAF. Anche nel caso dell’ISEE precompilato, disponibile online, il cittadino deve controllare e confermare i dati inseriti.
Con la nuova procedura, invece, l’ISEE sarà calcolato automaticamente utilizzando le informazioni già presenti nelle banche dati della pubblica amministrazione. In questo modo l’accesso alle agevolazioni sarà più rapido, con meno burocrazia e un minor rischio di errori o irregolarità.