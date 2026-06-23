Repubblica Democratica del Congo. Ashuza, la forza di un bambino che non ha smesso di sperare

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La mamma è morta dandolo alla luce e il padre poco dopo. Rifiutato dalla famiglia della zia, Ashuza ha trovato accoglienza in orfanotrofio. Con un’Adozione a Distanza possiamo dimostrargli che non è solo!

Ashuza ha 8 anni ed è originario del villaggio di Butwashenge, nel territorio di Kalehe, nella provincia del Sud Kivu. Non ha mai conosciuto sua madre, deceduta durante il parto, ed è stato cresciuto per il primo anno e mezzo di vita dalle suore della Congregazione delle Suore della Resurrezione.

Successivamente è stato affidato al padre che però, purtroppo, si è ammalato poco dopo. Gli esami hanno evidenziato che soffriva di una malattia alla milza, ma, non avendo i mezzi per curarsi adeguatamente, è deceduto, lasciando il bambino solo.

Alla ricerca di accoglienza

Fu allora che i vicini, che si erano presi cura del bambino, chiesero a un pastore evangelico, in missione di evangelizzazione nel villaggio, di cercare un orfanotrofio a Bukavu che potesse prendersi cura di Ashuza.

Il pastore scoprì che il bambino aveva una zia materna a Goma e la invitò a Bukavu per presentarle il figlio di suo fratello. La zia accettò di prendere con sé il bambino ma, una volta tornata a Goma, suo marito si rifiutò di accoglierlo all’interno della famiglia.

Dal rifiuto all’orfanotrofio

A seguito di questo rifiuto, e non sapendo più cosa fare dal momento che non c’era nessun altro membro della famiglia disposto ad accogliere il bambino, la zia ha chiesto aiuto al Centro FED, uno degli orfanotrofi con il quale collabora Ai.Bi. Amici dei Bambini in Repubblica Democratica del Congo. Il personale del FED, dopo aver tentato una riconciliazione e ricevuto il continuo rifiuto del marito della zia, ha accettato di accogliere il bambino per garantirgli un’adeguata assistenza.

Ashuza è stato accolto al Centro FED all’età di cinque anni, presentando segni di malnutrizione. Il centro ha elaborato una dieta specifica, composta da una purea ben miscelata chiamata Masoso (mais, sorgo, soia) e verdure. Il medico del progetto lo ha seguito e gli fornito le cure adeguate fino al completo recupero della sua salute.

Verso il futuro

Dallo scorso anno è iscritto alla scuola elementare e attualmente frequenta il secondo anno con dedizione e coraggio. È sempre in regola con i compiti scolastici e studia con impegno insieme agli altri bambini dell’orfanotrofio.

Quando la città di Goma è stata conquistata dai ribelli dell’M23, la famiglia di sua zia ha lasciato la città per motivi di sicurezza e si è trasferita altrove. Da quando sono partiti, non si hanno più loro notizie.

Un’Adozione a Distanza farebbe capire ad Ashuza che non è solo e che la sua vita può ancora guardare al futuro con fiducia e speranza. Non si tratta solo di dargli un aiuto concreto, ma anche un sostegno morale che può dare una svolta alla sua vita, per sempre.

Il modello esclusivo della Adozione a Distanza di Ai.Bi. Amici dei Bambini

Adottare a Distanza Ashuza è un gesto meraviglioso di vicinanza e sostegno verso un bambino in grave difficoltà. Con 50 euro al mese, potrai garantire a Ashuza la possibilità di crescere serenamente e di studiare. Riceverai la sua foto e potrai, se lo desideri, intraprendere con lui uno scambio di corrispondenza, tenendoti informato sui suoi progressi e sulle sue necessità, relazionandoti direttamente con i nostri operatori presenti nel Paese per avere aggiornamenti o, qualora lo desiderassi, inviare pensierini “extra” nei momenti importanti della sua vita, come nel giorno del suo compleanno.

Inoltre, mettendoti in contatto con l’Ufficio Adozione a Distanza, avrai anche la possibilità di andarlo a trovare.

Pensaci. Il tuo aiuto è davvero prezioso. Ashuza ti sta già aspettando!

Quella che vedi in copertina non è la foto reale di Ashuza. Per motivi di privacy non possiamo mostrarla al pubblico. Riceverai la sua foto effettiva in fase di attivazione del sostegno.

Infatti, a differenza di altre associazioni, con Ai.Bi. sarai solo tu, ed esclusivamente tu, ad adottare a distanza Promesse, accompagnandolo, giorno dopo giorno, verso il suo futuro.