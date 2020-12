Congo. Quando i bambini hanno fame soffiano sul fuoco della pentola…

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Il Sostegno a Distanza di Ai.Bi. è fondamentale per garantire loro una corretta alimentazione. Non lasciamoli soli

Nel centro SODAS di Goma, in Congo, supportato dal Sostegno a Distanza di Ai.Bi. – Amici dei Bambini, il cibo è qualcosa di importante per i bimbi ospiti. Che, quando hanno fame soffiano sul fuoco della pentola, per far sì che il pasto sia pronto il prima possibile. Problematiche, queste, totalmente dimenticate dalla società occidentale ma che, in alcune aree del mondo, che più stanno soffrendo per le misure restrittive imposte dalla pandemia da Covid-19, sono ancora attuali, reali. Presenti.

Dal 2014 il centro accoglie fino a 20 bambini e adolescenti, tra i cinque e 14 anni. Si tratta di minori orfani, abbandonati o separati dalle loro famiglie perché sfollati a causa della guerra. I minori accolti nel centro arrivano in condizioni di grave malnutrizione e privazione. Spazi inadeguati per il numero di minori accolti, scarsa igiene, mancanza di acqua potabile e un’alimentazione povera non permettono cure adeguate.

Sostegno a Distanza di Amici dei Bambini in Congo. Ecco perché è importante

Proprio la scorsa settimana lo staff di Ai.Bi. – Amici dei Bambini in Congo ha visitato la cucina del centro SODAS. Sebbene le risorse e le dispense non siano in sofferenza, cucinare rimane difficile, in mancanza del gas.I bambini ospiti, si alternano per alimentare il fuoco. A volte i boschi non sono asciutti e perché il fuoco si accenda, Romain, un bambino ospite del centro, a volte esce con le guance doloranti. Perché? Perché, per l’appunto, quando i bambini hanno fame continuano a soffiare sul fuoco per riuscire a mangiare un po’ prima…

Una corretta alimentazione per questi piccoli è fondamentale, per crescere e godere di buona salute. Ma il cibo è sempre meno e i bambini sempre di più, in questo periodo così complicato. Il piatto è sempre più vuoto e i piccoli ospiti se ne sono accorti. Il problema è legato all’aumento dei prezzi, alla maggiore vulnerabilità dei bambini e le cose non andranno certo a migliorare. Si stima infatti che sette milioni di minori in più nel mondo soffriranno di malnutrizione a causa del Covid-19.

Ai.Bi. è impegnata al fianco di questi bambini. Non lascerà nessuno solo. Ma per farlo ha bisogno dell’aiuto di tutti. Come?

Grazie al Sostegno a Distanza in Congo. Con 25 euro al mese, meno di un caffè al giorno, anche tu potrai aiutare i bambini dei centri FED e SODAS. Potrai fornire un piatto caldo a tutti i piccoli bisognosi che busseranno alla loro porta. Perché Ai.Bi. non li lascerà mai soli. Grazie anche a te.

