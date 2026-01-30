Repubblica Democratica del Congo. Quando la violenza uccide i genitori e lascia soli i bambini

Share Post Share Whatsapp Messenger

La piccola Davina è rimasta sola prima ancora di imparare a camminare: oggi ha 7 anni e un futuro tutto da difendere. Un’adozione a distanza può trasformare la sua storia di violenza e abbandono in una possibilità di vita

Nella Repubblica Democratica del Congo, dove l’infanzia è spesso segnata dalla violenza e dalla povertà, c’è una bambina che oggi chiede solo una possibilità. Si chiama Davina, ha appena compiuto 7 anni ed è orfana di entrambi i genitori. La sua storia è dolorosa, ma il suo sorriso racconta una forza che merita di essere sostenuta. Puoi farlo con un’Adozione a Distanza.

Un’infanzia in guerra

Davina è originaria del territorio di Masisi. Suo padre lavorava in una segheria quando, un giorno, fu rapito da un gruppo di banditi armati. Dopo giorni di richieste di riscatto impossibili da soddisfare, i criminali decisero di ucciderlo. Davina aveva meno di un anno. Pochi mesi dopo, anche la madre morì, lasciandola sola all’età di 2 anni, figlia unica in un contesto già fragile.

La famiglia affidò Davina alla nonna, ma l’età avanzata non le permetteva di prendersene cura. Una vicina di casa, conoscendo il Centro FED di Masisi, accompagnò la bambina per chiedere accoglienza. Dopo le verifiche, il Centro diede immediatamente parere favorevole.

L’intervento del centro FED

Arrivata al Centro FED era in gravissime condizioni di salute. I medici hanno scoperto che Davina soffre anche della malattia di Blount, un disturbo della crescita della tibia: è stata operata e oggi sta recuperando la capacità di camminare.

Il Centro FED è rimasto il suo unico punto di riferimento. La nonna non è più tornata, e l’attuale insicurezza della regione, segnata da scontri armati, rende incerta persino la sua sopravvivenza. Quest’anno, però, Davina ha iniziato la scuola elementare.

Con un’Adozione a Distanza puoi garantire a Davina cure, istruzione, protezione e continuità. Un piccolo gesto che cambia una vita. Donaglielo oggi.

Il modello esclusivo della Adozione a Distanza di Ai.Bi. Amici dei Bambini

Adottare a Distanza Davina è un gesto meraviglioso di vicinanza e sostegno verso una bambina in grave difficoltà. Con 50 euro al mese, potrai garantire a Davina la possibilità di crescere serenamente e di studiare. Riceverai la sua foto e potrai, se lo desideri, intraprendere con lei uno scambio di corrispondenza, tenendoti informato sui suoi progressi e sulle sue necessità, relazionandoti direttamente con i nostri operatori presenti nel Paese per avere aggiornamenti o, qualora lo desiderassi, inviare pensierini “extra” nei momenti importanti della sua vita, come nel giorno del suo compleanno.

Inoltre, mettendoti in contatto con l’Ufficio Adozione a Distanza, avrai anche la possibilità di andarla a trovare.

Pensaci. Il tuo aiuto è davvero prezioso. Davina ti sta già aspettando!

Quella che vedi in copertina non è la foto reale Davina. Per motivi di privacy non possiamo mostrarla al pubblico. Riceverai la sua foto effettiva in fase di attivazione del sostegno.

Infatti, a differenza di altre associazioni, con Ai.Bi. sarai solo tu, ed esclusivamente tu, ad adottare a distanza Davina, accompagnandolo, giorno dopo giorno, verso il suo futuro.