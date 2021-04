Congo. Vivere in istituto e sentirsi in qualche modo parte di una famiglia

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Al Centro Sodas i bambini vivono in comunità e si supportano l’un l’altro come fratelli. Il nostro aiuto attraverso di voi grazie Sostegno a Distanza

Sapete cos’è la sombe? No? La vedete in foto, si tratta di un ortaggio molto comune in Congo, sono le foglie di manioca dette appunto sombe in lingua swaili. Si tratta di un piatto povero, molto comune, si mangia accompagnato da cipolle e pili pili (peperoncino piccante!). Chi ne ha la possibilità aggiunge al piatto pesce o carne. Vi raccontiamo di questo piatto tipico del Congo per parlarvi dei bambini ospiti al Centro Sodas, li vedete in foto intenti a preparare le foglie di manioca. Nella Repubblica Democratica del Congo la nostra associazione supporta e sostiene i minori presenti in due centri di accoglienza: il Fed e il Sodas. Grazie al prezioso aiuto dei sostenitori a distanza, Ai.Bi. è presente al Centro Fed dal 2012 e negli ultimi anni ha potuto affiancare e supportare anche i piccoli ospiti di un altro centro di accoglienza in Congo. Si tratta del Sodas, struttura che dal 2014 accoglie 20 bambini e adolescenti, tra i 5 e 14 anni. Bimbi orfani, abbandonati o separati dalle loro famiglie perché sfollati a causa della guerra.

I minori spesso arrivano al Sodas gravemente malnutriti e provati. Grazie al Sostegno a Distanza, Ai.Bi. aiuta il Centro nella presa in carico dei minori accolti fornendo cibo, acqua potabile, bene prezioso la cui disponibilità non è così scontata per tutti, oltre che prodotti per l’igiene personale così importanti in questo periodo di pandemia. Ai.Bi. inoltre promuove l’istruzione dei bambini e assicura la consulenza di un medico che verifica periodicamente le condizioni di salute e di crescita dei piccoli, prevenendo la diffusione di malattie infettive che a noi sembrano tanto lontane ma che in Congo sono ancora presenti, come il morbillo e il colera.

Noi aiutiamo questi bambini a stare lontano dai pericoli di strada, ma non possiamo limitarci a dare loro un tetto e del cibo. E’ fondamentale anche garantire il loro diritto ad essere bambini, preparare attività ludiche e aiutarli a crescere. Le piccole responsabilità di ogni giorno come accudire il bestiame, lavare i propri abiti, cucinare, lavare le stoviglie sono all’ordine del giorno al Sodas, come in ogni famiglia ognuno ha i suoi compiti.

I bambini di tutte le età sono coinvolti nei piccoli lavori quotidiani e questa settimana toccava appunto alla cucina, hanno imparato la preparazione del sombe. Questo lavoro svolto tutti insieme aiuta i bambini a partecipare alla vita di comunità e a sentirsi parte di una grande famiglia. Il lavoro di preparazione del pasto è stato realizzato in un clima di condivisione e convivialità, tutti avevano un compito e si sono aiutati l’un l’altro.

Per garantire a tutti questi bambini meno fortunati il diritto allo studio, alla salute, e semplicemente ad essere bambini, a poter giocare il più serenamente possibile c’è bisogno dell’aiuto di tutti: con 25 euro al mese sostieni i progetti di Ai.Bi. in Congo. Grazie al Sostegno a Distanza si può.

