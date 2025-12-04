Disagi in autostrada? Dal 2026 si viene rimborsati

Nuove tutele per gli automobilisti: rimborsi automatici per ritardi e blocchi del traffico
Dal 2026 chi viaggia in autostrada potrà ottenere un rimborso del pedaggio in caso di disagi causati da cantieri o blocchi del traffico. Lo stabilisce la delibera 211/2025 appena approvata dall’Autorità di regolazione dei trasporti, un provvedimento unico in Europa e molto atteso dagli utenti, annunciato dal presidente Zaccheo nella Relazione annuale al Parlamento dello scorso 17 settembre.
Le nuove tutele
L’obiettivo è garantire maggiore equità, riconoscendo che il pedaggio deve essere proporzionato al servizio effettivamente ricevuto.
Le nuove tutele entreranno in vigore entro il 1° giugno 2026 per blocchi del traffico e cantieri su tratte gestite da un unico concessionario, ed entro il 1° dicembre 2026 per percorsi che coinvolgono più gestori. Una fase di monitoraggio durerà fino al 2027, con una verifica d’impatto prevista entro luglio dello stesso anno.
Per i blocchi del traffico la percentuale cresce in base alla durata: 50% tra 60 e 119 minuti, 75% tra 120 e 179 minuti, 100% oltre le tre ore. Tutti i rimborsi saranno automatizzati tramite una App unica nazionale; chi non la utilizza potrà rivolgersi a portali web o numeri verdi dei concessionari.
La disciplina sarà inserita nelle nuove concessioni e applicata a quelle esistenti tramite atti aggiuntivi. Per le concessioni già in vigore è previsto un recupero graduale dei rimborsi tramite pedaggio fino al 2030, con impatto definito “impercettibile” per gli utenti.