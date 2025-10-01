Educare il Domani: parte a Lecce la “Scuola dei Genitori”

Un cammino di incontri per aiutare mamme e papà ad affrontare le sfide educative con dialogo, comprensione e fiducia
Prenderà il via il 2 ottobre a Lecce la “Scuola dei Genitori – Impariamo insieme”, iniziativa promossa dal Consultorio La Famiglia di Lecce con la collaborazione di Ai.Bi. Amici dei Bambini.
Una scuola per genitori e figli
Il progetto, che si concluderà il 28 maggio 2026, propone un ciclo di incontri rivolti a genitori e famiglie con l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza e le competenze educative in un’ottica di benessere relazionale e coesione sociale.
I destinatari principali sono famiglie monogenitoriali, genitori separati e genitori adottivi: persone che vivono realtà differenti, ma accomunate dal desiderio e dal bisogno di trovare strumenti efficaci per affrontare la complessità della relazione educativa. La famiglia, infatti, è considerata un “capitale” di risorse e potenzialità, che necessita di attenzione e sostegno per valorizzare al meglio il ruolo genitoriale.
Promuovere la crescita emotiva
L’iniziativa intende promuovere soprattutto la crescita emotiva nel processo educativo, aiutando i genitori a riconoscere e gestire meglio i sentimenti propri e dei figli, in una prospettiva di dialogo, comprensione e responsabilità condivisa.
Ai.Bi. sarà presente all’evento di presentazione e prenderà parte a diversi incontri in programma, offrendo la propria esperienza e supporto nell’accompagnare le famiglie.
Il progetto “Educare il Domani”
L’iniziativa mira a contrastare la povertà educativa, l’esclusione sociale e l’indigenza sostenendo le comunità educative per adolescenti e i centri di aiuto alla famiglia “Pan di Zucchero”, ideati da Ai.Bi. oltre 10 anni fa per essere vicina ai bisogni di bambini, ragazzi e famiglie sul territorio.
