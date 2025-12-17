Educare il Domani. Quando la scuola salpa verso il futuro

Share Post Share Whatsapp Messenger

Ai.Bi. presenta a Cagliari il progetto “Conoscersi” e premia il laboratorio di vela educativa “Moby Dick”

Il mare entra a scuola come spazio educativo, luogo di relazione e opportunità di crescita. Venerdì 19 dicembre 2025, alle ore 9.30, presso la palestra della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Giusy Devinu di via Meilogu, Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS presenta il progetto Conoscersi, con la premiazione del percorso di vela educativa Moby Dick.

All’evento prenderà parte anche l’Assessora alla Pubblica Istruzione del Comune di Cagliari, Giulia Andreozzi, insieme ai promotori del progetto, ai docenti e alla comunità scolastica. L’iniziativa rappresenta una tappa intermedia del progetto “Conoscersi”, finanziato dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza (AGIA), pensato per l’educazione e la prevenzione della dispersione scolastica.

La mattinata è dedicata alla restituzione pubblica di una delle attività più significative del percorso: “Moby Dick”, laboratorio di vela educativa realizzato anche grazie al contributo dei fondi dell’8 per mille alla Chiesa Cattolica. Il progetto ha coinvolto gli studenti della classe 3ª A della scuola secondaria di primo grado, accompagnandoli dalle lezioni teoriche in aula alle uscite in mare, fino a una regata finale.

Un aula a cielo aperto

Il mare è diventato così un’aula a cielo aperto e la vela uno strumento educativo capace di stimolare responsabilità, collaborazione e fiducia reciproca. Attraverso l’esperienza diretta, i ragazzi hanno sperimentato ruoli diversi, preso decisioni condivise e affrontato insieme le difficoltà, scoprendo il valore del gruppo e delle proprie capacità. «Non avevo mai visto i ragazzi così leggeri e spensierati», ha raccontato una docente durante la prima uscita in mare, sottolineando l’impatto positivo dell’esperienza sul clima della classe.

Il video

La premiazione degli studenti rappresenta un momento di riconoscimento del lavoro svolto e dei risultati raggiunti, non solo in termini di competenze, ma soprattutto di crescita personale e relazionale. Il progetto Conoscersi proseguirà nei prossimi mesi con nuove attività educative, confermando l’impegno di Ai.Bi. nel contrasto alla povertà educativa e alla dispersione scolastica attraverso percorsi esperienziali, concreti e replicabili.

Il progetto “Educare il Domani”

L’iniziativa mira a contrastare la povertà educativa, l’esclusione sociale e l’indigenza sostenendo le comunità educative per adolescenti e i centri di aiuto alla famiglia “Pan di Zucchero”, ideati da Ai.Bi. oltre 10 anni fa per essere vicina ai bisogni di bambini, ragazzi e famiglie sul territorio.

Per sostenere il progetto Educare il Domani clicca QUI.

Se vuoi fare di più e stare vicino ogni giorno ai bambini e ai ragazzi dei nostri Pan di Zucchero, ricevere informazione periodiche sulle attività, puoi attivare una Adozione a Distanza.