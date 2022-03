Emergenza Ucraina. La Fondazione Sipec aderisce all’iniziativa di Ai.Bi. #BAMBINIxLAPACE

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

“Chiediamo, a chi può, di unirsi a noi nella raccolta fondi per sostenere la campagna di Amici dei Bambini in aiuto alle famiglie colpite dalla guerra in Ucraina #BAMBINIxLAPACE” è questo l’appello lanciato dalla Fondazione Sipec con sede a Brescia

“Grazie a tutti per quanto riuscirete a fare. Siamo certi che Flavio ci darà una mano dall’Orizzonte, e manterrà il suo sguardo sul popolo Ucraino che soffre”. Così si legge nell’appello lanciato dalla Fondazione Sipec che, all’indomani dello scoppio delle ostilità in Ucraina, ha deciso di aderire, tramite il “Fondo Flavio Emer il Corponauta”, alla campagna di solidarietà ed emergenza di Amici dei Bambini #BAMBINIxLAPACE invitando chi può, ad unirsi alla raccolta fondi per aiutare le famiglie in fuga dalla guerra.

Nata a Brescia, nel febbraio 1989, per volere dell’ing. Luciano Silveri, da 33 anni la Fondazione Sipec (Servizi ed iniziative di promozione e cooperazione) si adopera per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolar modo finalizzate allo sviluppo umano, sociale ed economico di persone, gruppi sociali ed aree territoriali che si trovino in condizioni di disagio, emarginazione o comunque in uno stato di svantaggio sociale ed economico. Per la realizzazione dei suoi scopi ricerca, promuove e sviluppa integrazioni progettuali ed operative con enti pubblici, soggetti ed organizzazioni del volontariato, della cooperazione, dell’imprenditoria privata e pubblica, nazionali ed internazionali e comunque con altri Enti del terzo settore. Svolge la sua attività in Italia e all’estero attuando, anche tramite l’istituzione di fondi dedicati, iniziative di educazione, formazione, studio, ricerca, progettazione, gestione, erogazione di risorse a favore di persone e/o gruppi sociali svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. Opera inoltre nel settore della cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni dei paesi a risorse limitate.

Emergenza Ucraina. Fondazione Sipec vicina ad Ai.Bi. da sempre!

Da sempre vicina all’Associazione Ai.Bi. e attenta alle iniziative a favore dell’infanzia in difficoltà, la Fondazione Sipec si è subito attivata per portare il proprio contributo alla popolazione ucraina, in particolare donne, bambini e anziani che, in fuga dalla guerra, cercano protezione nei campi sfollati della vicina Moldova.

E’ qui, dove in pochi giorni sono arrivati oltre 7500 profughi, che gli operatori di Ai.Bi. garantiscono assistenza e beni di prima necessità nei centri di accoglienza, organizzano attività di animazione per i più piccoli e offrono supporto psicologico alle famiglie, per lo più mamme e bambini.

In Italia, l’associazione ha già avviato percorsi di sensibilizzazione e formazione per quanti hanno dato disponibilità ad accogliere le famiglie ucraine in fuga dalla guerra, in particolare nuclei mamma-bambino, in arrivo nel nostro Paese attraverso i corridoi umanitari.