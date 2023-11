Fame di Mamma. Il compleanno di Celine: una torta speciale per una mamma e una bambina che guardano al futuro

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Il progetto Fame di Mamma, sostenuto dall’Adozione a Distanza, accompagna donne in difficoltà nel percorso di crescita dei loro bambini, celebrando i loro traguardi e i loro sogni. Ecco la storia di Asia che ha sfidato le convenzioni e ha deciso di crescere sua figlia Celine

Tra le attività che Ai.Bi. porta avanti nelle comunità Fame di Mamma, quelle più attese dagli ospiti e alle quali sono sicuramente i festeggiamenti per i compleanni dei piccoli.

I compleanni nelle comunità Fame di Mamma

La data del compleanno non rappresenta solo un momento per ricordarsi dell’arrivo di un dono nella propria vita o lo scarto di un nuovo regalo, ma è soprattutto un momento in cui ci si ferma a vedere quanta strada si è percorsa e quanti traguardi si sono raggiunti negli ultimi 365 giorni di vita dei piccoli, ma anche dei grandi.

La storia di Celine

Questo valore aggiunto della festa, mamma Asia l’ha trasmesso anche con la torta scelta per la festa di Celine.

La piccola, che ha appena compiuto tre anni, in realtà è conosciuta dagli operatori che lavorano negli appartamenti sostenuti da Fame di Mamma da quando aveva meno di un mese.

La sua storia ha sempre commosso molto gli operatori Ai.Bi. perché racconta l’essenza del lavoro di supporto alle donne mamme fragili.

Una gravidanza nascosta

Celine è una di quelle bambine che ha rischiato di non nascere perché, per la cultura d’origine della sua mamma, i bambini devono nascere solo nelle famiglie che hanno l’approvazione dei nonni e che si sono regolarmente sposate.

E purtroppo il suo papà non piaceva ai nonni perché era di un’etnia diversa e non ha voluto sposare la sua mamma.

Asia, che era venuta in Italia dal Bangladesh con il suo papà, sognava di diventare avvocato e frequentava regolarmente la facoltà di giurisprudenza quando ha scoperto di essere incinta.

Ha tenuto nascosta la gravidanza a tutti e non sapeva come coniugare il suo desiderio di emancipazione da donna con quella nuova vita che sentiva crescere e che le faceva desiderare anche tanto di diventare mamma.

È riuscita, alla fine della gravidanza, a chiedere aiuto agli assistenti sociali per avere un posto dove finalmente potersi concedere di pensare solo a cosa sentiva lei come donna e come mamma, dove poter scegliere senza costrizioni la cosa migliore per se e la sua piccolina.

Le pressioni della famiglia d’origine l’hanno portata comunque a raccontare molte bugie sulla sua lontananza da casa e anche a pensare che era più semplice non riconoscere Celine alla nascita e permetterle di avere una vita più rispettosa dei suoi diritti presso un’altra famiglia.

La forza e il coraggio di Asia

Asia tuttavia ha sentito sempre forte il suo legame con Celine e di fatto non solo l’ha riconosciuta, ma ha anche trovato la forza e il coraggio di dichiarare alla sua famiglia la nascita della sua prima figlia, Celine.

Il supporto educativo è stato fondamentale per aiutarla a sentirsi meno sola, in questo difficile momento e a rivedere e riformulare anche il suo progetto di vita.

Asia ha scelto di interrompere gli studi universitari e di cercare un lavoro che le permettesse di potersi occupare della sua bambina per poterla crescere libera di essere tutto ciò che desidererà e di poter scegliere da grande chi amare e quale famiglia formare senza le costrizioni a cui è stata soggetta lei.

In un angolo piccolo del suo cuore spera che Celine possa realizzare il suo sogno di iscriversi all’università e di poterle mettere sulla testa la corona d’alloro che avrebbe voluto mettere lei; ma è consapevole che il traguardo più grande che ha raggiunto e di poter guardare al futuro tenendo tra le braccia o per la mano la piccola Celine, e di poterla accompagnare nelle scoperte che giorno dopo giorno fanno insieme.

La festa di compleanno di Celine

Per questo motiva, per il compleanno della figlia ha scelto una bellissima torta e, con l’aiuto di una sua amica cake designer, l’ha impreziosita con l’immagine di una mamma e la sua bambina di spalle che camminano insieme guardando al futuro.

La prima sfida di Celine

Quest’anno hanno iniziato per la prima volta la scuola materna e si sono lasciate alle spalle la prima sfida di Celine, varcare il cancello di scuola e lasciare la sua mamma per giocare con i suoi amici e imparare tante cose nuove.

La strada è ancora lunga ma per quanta strada c’è avranno ancora da fare, Asia è sicura che amerà il finale perché ha tenuto stretta al suo fianco la sua prima bambina.

Un’Adozione a Distanza in Italia

