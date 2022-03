FarisWeek: continua la formazione per accogliere bambini e famiglie in fuga dall’Ucraina

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

C’è ancora spazio per poter partecipare ai corsi dedicati all’accoglienza dei profughi ucraini in fuga dalla guerra. Tre i webinar disponibili: 29, 30 e 31 marzo

Martedì 29 marzo

FARIS – Family Relationship International School

Emergenza Ucraina: l’accoglienza di bambini e famiglie

On Line

Ore: 21.00

Gratuito

Il WEBINAR è un’iniziativa della campagna #BAMBINIXLAPACE

Non ci aspettavamo una guerra. Non oggi, nel 2022. Non ce lo aspettavamo in Europa. Migliaia di persone, famiglie e bambini stanno scappando, verso i Paesi limitrofi. Non sappiamo cosa ci aspetta per il futuro ma dobbiamo tenerci pronti e…tendere la mano. Nella stagione dei grandi sbarchi, il popolo italiano si è sempre distinto per il senso di solidarietà verso il prossimo. Ancora di più oggi, impariamo dall’esperienza e prepariamoci ad accogliere bambini e famiglie che hanno bisogno del nostro aiuto!

In questo webinar verranno presentate le possibili forme di accoglienza di bambini e famiglie in fuga dalla guerra. È un primo incontro informativo dove potersi avvicinare all'Associazione Ai.Bi. – Amici dei Bambini che opera da anni in Ucraina e in Moldova, per poter capire se possiamo prepararci ad essere d'aiuto, insieme. L'incontro è gratuito per permettere la partecipazione a più persone possibili e sarà condotto da Lorenza Persona, operatore di Ai.Bi. – Amici dei Bambini. Le date vengono aggiornate in continuazione, vista la grande richiesta. Controlla il sito Faris per rimanere aggiornato su tutti i nuovi appuntamenti.

Mercoledì 30 marzo

FARIS – Family Relationship International School

Emergenza Ucraina: l’accoglienza di bambini e famiglie

On Line

Ore: 18.00

Gratuito

Il WEBINAR è un’iniziativa della campagna #BAMBINIXLAPACE

L'incontro sarà condotto da Alice Paolin, operatore di Ai.Bi. – Amici dei Bambini.

FARIS – Family Relationship International School

Cyberbullismo: come riconoscere i segnali e come intervenire

On Line

Ore: 21.00

Costo 25 euro

Il cyberbullismo è uno dei fenomeni più pericolosi generati dal web. A rischio sono soprattutto i minori e gli adolescenti, chiamati anche nativi digitali. In un periodo dove le chiusure legate alla pandemia hanno aumentato il tempo dei figli sul web, i genitori devono essere in prima linea accanto ai loro figli, che siano vittime oppure artefici di azioni anche non intenzionali di cyberbullismo. Esso può arrecare danni gravi e tali da condizionare il futuro. Il webinar è rivolto a genitori interessati ad informarsi sul tema del cyberbullismo, in un’ottica di prevenzione e di intervento qualora i propri figli ne fossero coinvolti, sia nella veste di vittime, sia in quella di autori. Il webinar è tenuto da Diego Moretti, pedagogista, formatore, responsabile didattico del Family and Relationship International School e Responsabile dell’area minori di AIBC SCS. Per maggiori informazioni QUI

Giovedì 31 marzo

FARIS – Family Relationship International School

Emergenza Ucraina: l’accoglienza di bambini e famiglie

On Line

Ore: 10.00

Gratuito

Il WEBINAR è un’iniziativa della campagna #BAMBINIXLAPACE

L'incontro sarà condotto da Francesca Berti, operatore di Ai.Bi. – Amici dei Bambini.