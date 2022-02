AIBIWeek. Otto appuntamenti per aprirsi all’accoglienza!

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Dal corso di cinese per gli aspiranti genitori adottivi, ai consueti appuntamenti con l’adozione internazionale. Dai webinar per capire meglio i figli adolescenti fino alle dirette facebook di Panthakù.

Lunedì 14 febbraio

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR CORSO DI CINESE (livello base) per aspiranti Genitori Adottivi

On Line

Ore: 18.30

€ 100.00

Tutti gli aspiranti genitori adottivi in Cina si trovano ad interfacciarsi con un contesto culturale molto differente da quello di origine, a partire dalla lingua. È sicuramente importante conoscere le basi della lingua e della cultura di provenienza dei propri figli. E non solo perché a volte i bimbi sono già grandicelli e desiderosi di comunicare, ma perché presentarsi a loro con qualche parola della loro lingua è un regalo bellissimo che potete fare ai vostri figli! Il corso pensato per gli aspiranti genitori adottivi in attesa di partire, o che stanno preparando i documenti, per la Cina, si pone come obiettivo quello di fornire un’infarinatura sulla lingua cinese. Partendo dal presupposto che la lingua cinese merita anni di approfondimento per poter essere padroneggiata, il corso, composto da 10 lezioni webinar, di un’ora e mezza ciascuna, si pone come obiettivo quello di consegnare ai partecipanti un’idea di come sia strutturata la lingua cinese e dare loro la possibilità di presentarsi attraverso alcune espressioni di base. A tenerlo sarà Marco Betelli, espatriato Ai.Bi. in Cina e laureato in Mediazione Linguistica e Culturale presso l’Università degli Studi di Milano. Maggiori informazioni QUI

Martedì 15 febbraio

Ai.Bi. sede di Roma

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 16.00

Gratuito

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderino approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità. Per informazioni e iscrizioni: QUI

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Adolescenti: conoscerli per amarli

On Line

Ore: 18.00

€ 25.00

L’incontro è il primo di un ciclo di 6 appuntamenti in modalità webinar dedicati agli adolescenti.

L’incontro è rivolto ai genitori che vogliono avere nuovi spunti di riflessione e suggerimenti su come riconoscere i propri figli che vivono l’età dell’adolescenza e a tutte quelle persone interessate all’argomento proposto. Attraverso la conoscenza dei processi di cambiamento psicofisico che vedono coinvolti i nostri ragazzi, possiamo dare una lettura diversa ai loro comportamenti e migliorare la nostra relazione con essi. Il webinar verrà condotto con la presentazione di contenuti teorici e con il confronto tra i partecipanti. L’obiettivo è quello di dare ai partecipanti nuove conoscenze e spunti di riflessione per capire cosa stanno vivendo i propri figli e trovare nuove strategie relazionali affinché possano essere gestiti meglio eventuali conflitti. A tenere il webinar sarà Diego Moretti, pedagogista, formatore, responsabile didattico del Family Relationship International School e dell’area minori di AIBC SCS. Maggiori informazioni QUI

Mercoledì 16 febbraio

Ai.Bi. sede di Salerno

I mercoledì di Panthakù “DIRETTAMENTE IN FAMIGLIA”

Diretta facebook

Ore 19:00 – 20:00

Gratuito

Per i mercoledì di Panthakù, “Diretta(mente) in famiglia”, rubrica mensile con le psicologhe di Ai.Bi. che discutono di un tema legato alla famiglia e ai minori, con in diretta una coppia di coniugi del progetto “Panthakù. Educare dappertutto” selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Per seguire la diretta CLICCA QUI

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Incontro informativo sull’affido familiare

On Line

Ore: 21.00

€ 10.00

Quando una famiglia attraversa un momento di difficoltà e non riesce a prendersi momentaneamente cura dei figli, i minori possono essere accolti per un periodo di tempo determinato in un’altra famiglia, la famiglia accogliente. Chi può fare affido? Che età bisogna avere? Quanto può durare un affido? E che tipologie di affido esistono? Come funziona tutto il procedimento? Se sei un single, una coppia o una famiglia e sei interessata a conoscere e approfondire il tema dell’affido familiare, partecipa al nostro incontro informativo. Avrai modo di conoscere l’accoglienza familiare temporanea grazie alla testimonianza diretta di chi vive quest’esperienza. Per maggiori informazioni QUI

Giovedì 17 febbraio

Ai.Bi. sede di Macerata

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 10.00

Gratuito

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderino approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità. Per informazioni e iscrizioni: QUI

Venerdì 18 febbraio

Ai.Bi. sede di Cagliari

Terzo appuntamento del ciclo “Diventare famiglia adottiva”: A come Accoglienza – Apprendimento – Adozione. Riflessioni sul tema adozione e scuola

Ore 18.00

Gratuito

La sede della Sardegna di Ai.Bi. – Amici dei bambini propone un percorso di approfondimento e riflessione sui temi dell’adozione. Per aspiranti genitori adottivi, genitori che hanno già iniziato il percorso, professionisti, insegnanti ed educatori. Il percorso sarà articolato in dieci incontri gratuiti, online, a cadenza mensile, della durata di due ore circa e saranno condotti dalla dott.ssa Marcella Griva, psicologa e psicoterapeuta, consulente di Ai.Bi. Maggiori informazioni QUI

Sabato 19 febbraio

Ai.Bi. sede di Bolzano

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 10.00

Gratuito

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderino approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità. Per informazioni e iscrizioni: QUI