Faris Week. Webinar sull’affido sia per famiglie che per operatori. On Line i primi corsi on demand

Settimana “dedicata” all’affido, con il webinar che rilegge questa esperienza alla luce delle scritture e l’avvio del corso per operatori dei servizi sociali. Ma c’è spazio anche per il toolkit sul mondo del lavoro

Tre appuntamenti importanti per l’ultima settimana di ottobre con i webinar e i corsi del Faris – Family Relationship International School. In primo piano l’affido, con il corso di una giornata per operatori sociali. Alle famiglie, invece, è dedicato il webinar La Spiritualità dell’accoglienza – Genitori “come se”, incentrato su una rilettura dell’affido familiare alla luce delle scritture.

Ad aprire la settimana è, però, il Toolkit d’accesso al mondo del lavoro, pensato per chi è in cerca di un impiego.

Da non dimenticare, naturalmente, anche la nuova offerta di corsi on-demand. Tre, al momento, le proposte presenti sul sito che è possibile acquistare in qualsiasi momento.

Di seguito i dettagli di tutti gli appuntamenti della settimana.

Lunedì 25 ottobre

FARIS – Family Relationship International School

Toolkit d’accesso al mondo del Lavoro (parte 1)

On Line

Ore: 21.00 – 22.00

Gratuito

Un webinar rivolto alle persone in cerca di una nuova occupazione, sia che si tratti del “primo lavoro” sia che si tratti di un cambiamento a carriera già avviata.

Il corso è finalizzato a offrire gli strumenti per rendere più efficace la propria candidatura verso le organizzazioni presso le quali si desidera lavorare.

Nella pria parte del corso verranno affrontati argomenti come il processo di ricerca del lavoro, la preparazione del CV, la presentazione della candidatura

Maggiori informazioni QUI o contattando la segreteria di FARIS a faris@fondazioneaibi.it

Martedì 26 ottobre

FARIS – Family Relationship International School

La Spiritualità dell’accoglienza – Genitori “come se”

On Line

Ore: 21.00 – 22.30

Costo: 20 euro

Un webinar rivolto a tutte le persone che vivono o desiderano vivere un’esperienza di accoglienza familiare temporanea di un bambino o ragazzo.

Essere genitore affidatario è un’avventura sicuramente arricchente ma spesso anche faticosa. Come per tante altre esperienze, la fatica a volte porta a domandarsi se ciò che si sta facendo ha un senso, a chiedersi quali siano le radici della propria disponibilità e come tali radici possano essere di sostegno nei momenti difficili. Una rilettura, alla luce delle Sacre Scritture, può essere il modo per trovare motivazione, forza e gioia per vivere l’accoglienza affidataria con consapevolezza e serenità.

Il corso sarà tenuto da Cristina e Paolo Pellini, genitori affidatari, membri dell’associazione La Pietra Scartata.

Maggiori informazioni QUI o contattando la segreteria di FARIS a faris@fondazioneaibi.it

Mercoledì 27 ottobre

FARIS – Family Relationship International School

corso di aggiornamento per operatori dei servizi sociali sul tema dell’affidamento familiare

On Line

Ore: 9.00

Costo: 70 euro

Un corso di aggiornamento per operatori dei servizi sociali sul tema dell’affidamento familiare, organizzato dall’associazione Ai.Bi. Amici dei Bambini attraverso il progetto FARIS con lo scopo di condividere criteri teorici, professionali, deontologici e prassi nel campo dell’affidamento familiare dei minori, al relativo lavoro con le famiglie di origine e al ruolo degli affidatari alla luce dell’assetto strutturale e relazionale delle attuali famiglie e delle risposte che i servizi offrono.

L’affidamento familiare dei minori è uno strumento che risponde a una filosofia di servizio che vuole consentire al minore di restare in un ambito di continuità di affetti e di responsabilità, rispondendo alla “logica dell’affiancamento” piuttosto che alla logica “della sostituzione”.

Il programma della giornata prevede diversi interventi:

– Affidamento Familiare e deontologia dell’assistente sociale

– Affidamento familiare o comunità educativa?

– Saper ascoltare i bambini

– Rapporto tra la famiglia d’origine e la famiglia affidataria

– Il ruolo dei diversi attori familiari nel progetto d’affidamento familiare

– Il servizio sociale e il rapporto con la Magistratura

– Nodi etici e affidamento familiare

Il corso prevede il rilascio di un attestato di partecipazione. Sono stati richiesti crediti formativi per assistenti sociali.

Maggiori informazioni QUI o contattando la segreteria di FARIS a faris@fondazioneaibi.it

