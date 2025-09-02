Ghana. Terddy e il suo sogno di tornare a casa dal papà

Smarritosi mentre cercava di tornare a casa da suo padre, Terddy, 12 anni, è stato portato all’orfanotrofio Royal Seed Home. Ma ha bisogno di un’Adozione a Distanza affinché vengano portate avanti le indagini che potrebbero riunirlo a suo papà
Per noi, abituati alle strade ben segnalate delle città o, mal che vada, a chiedere aiuto a Google Maps, appare quasi incredibile che un bambino possa perdersi e non riuscire più in alcun modo a trovare la strada per tornare a casa. In diversi Pesi dell’Africa, invece, questa cosa purtroppo succede non di rado, tanto all’interno delle intricate strade di periferie tutte uguali, quanto nei pochi sentieri che vanno da un villaggio all’altro.
Terddy è uno di questi bambini, smarritosi a marzo, nei pressi di Kasoa, in Ghana, mentre cercava disperatamente di tornare nella regione del Volta, dove vive suo padre. Da quando, infatti, era stato costretto a trasferirsi a casa di una zia ad Accra, a causa delle difficoltà economiche, Terddy non ha mai smesso di pensare di poter tornare a casa, visto anche che la zia non è comunque riuscita a garantirgli la stabilità di cui aveva bisogno.
Una volta partito, però, il bambino ha presto perso l’orientamento e ha iniziato a vagare, fino a che un gentile passante lo ha trovato e consegnato alla Polizia del Ghana. Da lì, Terddy è stato portato, e accolto, dal Royal Seed Orphanage.
Un bambino bisognoso di aiuto
Terddy si è dimostrato un bambino proattivo, laborioso, sensibile alle ingiustizie e sempre disponibile ad aiutare. La sua semplicità è disarmante, la sua forza è un esempio.
Sogna di diventare un poliziotto o un giornalista per dare voce a chi non ce l’ha. E sogna sempre di poter tornare da suo papà.
Al momento, però, non è possibile. Terddy, per poter mangiare, andare a scuola, avere un tetto sulla testa, ha bisogno di aiuto, e ancora di più c’è bisogno di aiuto per poter intensificare il lavoro di ricerca della sua famiglia e, una volta trovata, valutare se ci siano le condizioni per un rinserimento.
Oggi puoi essere tu a fare la differenza nella sua vita e a dargli quella spinta decisiva che lo può portare verso un futuro differente e positivo.
Con un’Adozione a Distanza potrai garantirgli la continuità scolastica, le cure mediche, un’alimentazione sana e il calore di una presenza affettuosa, anche se lontana. In attesa di ritrovare il suo papà.
Che cosa significa attivare un’Adozione a Distanza?
Adottare a Distanza Terddy è un gesto meraviglioso di vicinanza e sostegno verso una bambina in grave difficoltà familiare. Con 50 euro al mese, potrai garantire a Terddy la possibilità di crescere serenamente e di studiare. Il sostenitore riceverà la foto della minore e potrà, se lo desidera, intraprendere con lei uno scambio di corrispondenza, tenendosi informato sui suoi progressi e sulle sue necessità, relazionandosi direttamente con i nostri operatori presenti nel Paese per avere aggiornamenti o, qualora lo desiderasse, inviare pensierini “extra” nei momenti importanti della sua vita, come nel giorno del suo compleanno.
Pensaci. Il tuo aiuto è davvero prezioso. Terddy ti sta già aspettando.
Quella che vedi in copertina non è la foto reale di Terddy. Per motivi di privacy non possiamo mostrarla al pubblico. Riceverai la sua foto effettiva in fase di attivazione del sostegno.