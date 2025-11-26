Ghana. Tornare a sorridere e a sognare: la storia di Benedicta

Respinta dalla matrigna, dispersa e poi ritrovata. Oggi Benedicta può ricominciare a vivere grazie a chi a scelto di sostenerla a distanza
Nel marzo 2023, nella città di Kasoa, poco distante dalla capitale del Ghana Accra, la madre della piccola Benedicta aveva chiesto al figlio maggiore di accompagnare la bambina dal padre. Ma, una volta arrivata, la matrigna l’ha respinta, negandole accoglienza e affetto. Da quel momento, di Benedicta si erano perse le tracce.
È stata una donna del posto, di 38 anni, a trovarla per strada e ad accompagnarla subito al Domestic Violence and Victims Support Unit (DOVVSU) della polizia del Ghana, affinché potesse ricevere protezione e cure. Nello stesso giorno, Benedicta è stata accolta al Royal Seed Home, l’orfanotrofio con il quale collabora Amici dei Bambini, dove ha finalmente trovato un luogo sicuro in cui vivere e, soprattutto, le cure e l’attenzione garantite dal progetto di Adozione a Distanza di Ai.Bi..
Un rifugio e un sogno: diventare meteorologa
Oggi Benedicta frequenta la seconda classe e nutre una grande passione per le scienze: sogna di diventare meteorologa, per comprendere e prevedere i cambiamenti del cielo che l’affascinano da sempre.
Dietro il suo sorriso dolce e la sua timidezza si nasconde però una bambina che porta ancora ferite profonde — e che ha bisogno di affetto, stabilità e fiducia per poter guarire davvero.
Grazie all’Adozione a Distanza, Benedicta ora riceve istruzione, cure, cibo e amore: elementi fondamentali per costruire un futuro diverso da quello che sembrava attenderla.
