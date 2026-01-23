Ghana. Una nuova possibilità per il piccolo Cobby

Share Post Share Whatsapp Messenger

Una storia di speranza che nasce al Royal Seed Home e continua grazie a chi ha scelto di credere in questo bambino con una Adozione a Distanza

Il piccolo Cobby ha solo 6 anni, ma ha già dovuto affrontare sfide molto grandi. Dal marzo 2023 vive al Royal Seed Home, l’orfanotrofio con il quale collabora Ai.Bi. che lo accoglie e si prende cura di lui dopo che la madre, affetta da disturbi mentali, non è più stata in grado di occuparsene.

Cobby soffre di un disturbo del linguaggio e probabilmente di difficoltà cognitive che necessitano di una valutazione specialistica e di fisioterapia regolare. Nonostante tutto, la sua voglia di vivere e la sua dolcezza riescono a sorprendere chiunque lo incontri.

Oggi, però, il suo cammino non è più solitario: Cobby ha finalmente trovato un sostenitore a distanza, una persona che ha scelto di credere in lui e di accompagnarlo nel suo percorso di crescita con affetto e continuità.

La forza di un sorriso

Cobby è un bambino gentile e curioso, che ama trascorrere il tempo all’aperto. Si incanta a osservare le nuvole, la luna e ad ascoltare il canto degli uccelli, trovando nella natura una profonda serenità.

Pur avendo momenti in cui tende a isolarsi, è sempre il primo a consolare gli altri bambini quando sono tristi o piangono. Frequenta la Scuola del Linguaggio dei Segni del Royal Seed Home, dove si impegna con costanza, anche se per lui non è sempre facile mantenere l’attenzione a lungo.

Il suo percorso resta complesso e pieno di ostacoli, ma grazie alle cure adeguate, al supporto educativo e alla presenza di chi lo sostiene da lontano, Cobby ha oggi nuove opportunità per migliorare, crescere e continuare a coltivare quella luce interiore che non ha mai smesso di brillare.

Un sostegno che fa la differenza

Grazie all’Adozione a Distanza, Cobby può contare su cibo, istruzione, assistenza medica, fisioterapia e un accompagnamento educativo costante, elementi fondamentali per il suo benessere e per il suo futuro.

Il legame creato con il suo sostenitore rappresenta per lui molto più di un aiuto materiale: è la prova concreta che qualcuno, anche da lontano, ha scelto di prendersi cura di lui e di camminare al suo fianco.

Ogni giorno, con il suo sorriso gentile, Cobby continua ad affrontare le difficoltà che la vita gli ha messo davanti.

Oggi lo fa con una forza in più: la certezza di non essere solo.

L’attesa di Miracle e Terddy

Cobby ha trovato chi ha accolto il suo grido di aiuto, ma Miracle e Terddy stanno ancora aspettando qualcuno che possa accompagnarli nel loro cammino di speranza e di emancipazione attraverso un’Adozione a Distanza.

Adotta a distanza un bambino ancora in attesa

Adottare a Distanza è un gesto meraviglioso di vicinanza e sostegno verso un bambino in grave difficoltà familiare. Con 50 euro al mese potrai garantirgli la possibilità di crescere serenamente e di studiare. Riceverai la sua foto e potrai, se lo desideri, intraprendere con lui uno scambio di corrispondenza, tenendoti informato sui suoi progressi e sulle sue necessità, relazionandoti direttamente con i nostri operatori presenti nel Paese per avere aggiornamenti o, qualora lo desiderassi, inviare pensierini “extra” nei momenti importanti della sua vita, come nel giorno del suo compleanno.

Pensaci. Il tuo aiuto è davvero prezioso.