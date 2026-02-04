Ghana. Dall’abbandono al mercato alla nuova speranza: la storia di Prince

Share Post Share Whatsapp Messenger

Abbandonato ad Accra, oggi il dodicenne ghanese guarda al futuro grazie a chi ha scelto di sostenerlo con un’Adozione a Distanza

Prince ha solo 12 anni, ma il suo sguardo racconta una storia intensa, fatta di dolore e di resilienza. Una storia che oggi, finalmente, si apre a un futuro più sereno grazie a un’importante svolta: Prince ha trovato un sostenitore a distanza disposto ad accompagnarlo nel suo percorso di crescita.

Prince viveva con la sua famiglia in Ghana quando, un giorno come tanti, la madre gli chiese di andare al mercato di Adabraka, ad Accra, per fare alcuni acquisti. Prince eseguì il compito con attenzione e responsabilità, come farebbe qualsiasi bambino desideroso di aiutare. Ma, una volta tornato nel punto stabilito, la mamma non c’era più. Prince l’ha cercata a lungo, tra le bancarelle e le strade affollate, chiedendo aiuto ai passanti. Intorno a lui solo il rumore del traffico e le voci dei venditori; dentro di lui, la paura più grande: quella di essere rimasto solo.

Un nuovo inizio al Royal Seed Home

Ritrovato dalla polizia, Prince è stato affidato al Domestic Violence and Victims Support Unit (DOVVSU) del Ghana Police Service e successivamente trasferito all’orfanotrofio Royal Seed Home. Qui ha iniziato una nuova vita, fatta di protezione, cure e della possibilità di tornare sui banchi di scuola. Della sua famiglia, che racconta essere composta da sei fratelli, ricorda solo il nome di uno. La madre non è mai stata ritrovata, ma il desiderio di sentirsi amato e al sicuro non lo ha mai abbandonato.

I primi mesi in struttura non sono stati facili: la sofferenza si manifestava con momenti di rabbia e profonda tristezza. Con il tempo, però, gli educatori hanno imparato a conoscere il vero Prince: un bambino sensibile, con una grande voglia di comunicare, imparare e costruire relazioni di fiducia.

La speranza prende forma

Oggi, per Prince, quella speranza ha finalmente un volto. Grazie a un’Adozione a Distanza, un sostenitore ha scelto di camminare al suo fianco, contribuendo a garantirgli istruzione, pasti regolari, cure mediche e un futuro più stabile. Un gesto di solidarietà che va oltre il sostegno materiale e diventa presenza, attenzione, affetto.

Per Prince significa ritrovare la serenità che l’abbandono gli aveva portato via e tornare a sognare come ogni bambino dovrebbe poter fare. La sua storia ci ricorda che anche da un momento di smarrimento può nascere una nuova possibilità, quando qualcuno decide di tendere la mano.

L’attesa di Miracle e Terddy

Prince ha trovato chi ha accolto il suo grido di aiuto, ma Miracle e Terddy stanno ancora aspettando qualcuno che possa accompagnarli nel loro cammino di speranza e di emancipazione attraverso un’Adozione a Distanza.

