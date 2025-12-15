Ghana. Ora Nhyira non è più sola

Share Post Share Whatsapp Messenger

Accolta in un orfanotrofio, Nhyira ha trovato nell’adozione a distanza il sostegno per crescere e sorridere di nuovo

Era il dicembre del 2020 quando la piccola Nhyira, allora di pochi anni, è scomparsa insieme alla sorella. Le due bambine si erano allontanate e, in un contesto complesso come quello di Kasoa, cittadina poco a ovest di Goma, in Ghana — dove le strade sterrate si somigliano tutte — perdersi può accadere in un attimo. Fortunatamente, un passante le ha notate e accompagnate alla stazione di polizia di Kasoa. Il Ghana Police Service ha subito avviato le indagini, riuscendo a garantire loro sicurezza e protezione.

Un nuovo inizio al Royal Seed Home

Dopo il ritrovamento, Nhyira è stata accolta al Royal Seed Home, centro che le ha offerto cure, stabilità e una nuova possibilità di infanzia. Oggi Nhyira ha 7 anni e frequenta la scuola materna. È una bambina vivace e curiosa, con una grande passione per la natura: ama le escursioni, si entusiasma per ogni scoperta e gioca volentieri con il suo gatto, con cui ha creato un legame speciale.

Accanto alla protezione e all’affetto ricevuti, Nhyira aveva bisogno di continuità e sostegno per crescere serena, studiare e costruire il proprio futuro. Quel sostegno oggi è diventato realtà.

Il valore di un’Adozione a Distanza che cambia una vita

Infatti, Nhyira ha trovato il suo sostenitore a distanza. Un gesto di solidarietà che le garantisce istruzione, pasti regolari, cure mediche e una presenza affettuosa e costante nel suo percorso di crescita. Un aiuto concreto che trasforma la fragilità in opportunità e restituisce fiducia a una bambina che, troppo presto, aveva conosciuto la paura.

Il sostegno a distanza non è solo un contributo economico: è una relazione che cresce nel tempo, fatta di attenzione, pensieri condivisi e progressi seguiti passo dopo passo grazie al lavoro degli operatori sul territorio

Uno sguardo al futuro, insieme

Oggi Nhyira può sorridere con più serenità. Ha ritrovato la sicurezza di un tetto, il calore di un abbraccio e la certezza che qualcuno, anche da lontano, crede in lei. La sua storia è la dimostrazione di come un piccolo gesto possa accendere una luce duratura nel futuro di un bambino.

Nhyira non è più sola: il suo cammino continua, accompagnato da speranza e nuove possibilità.

L’attesa di Miracle, Kofi e Terddy

Nhyira ha trovato chi ha accolto il suo grido di aiuto, ma Miracle, Kofi e Terddy stanno ancora aspettando qualcuno che possa accompagnarli nel loro cammino di speranza e di emancipazione attraverso un’Adozione a Distanza.

Adottare a Distanza è un gesto meraviglioso di vicinanza e sostegno verso un bambino in grave difficoltà familiare. Con 50 euro al mese potrai garantirgli la possibilità di crescere serenamente e di studiare. Riceverai la sua foto e potrai, se lo desideri, intraprendere con lui uno scambio di corrispondenza, tenendoti informato sui suoi progressi e sulle sue necessità, relazionandoti direttamente con i nostri operatori presenti nel Paese per avere aggiornamenti o, qualora lo desiderassi, inviare pensierini “extra” nei momenti importanti della sua vita, come nel giorno del suo compleanno.

Pensaci. Il tuo aiuto è davvero prezioso.