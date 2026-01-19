Il 21 gennaio, a L’Aquila, insieme per rafforzare l’accoglienza dei minori in grave difficoltà familiare

Share Post Share Whatsapp Messenger

Si terrà a L’Aquila, il 21 gennaio alle ore 17, l’incontro di presentazione del Progetto C.A.S.A., cui seguiranno in febbraio tre incontri per la promozione di affido, adozione e vicinanza solidale

Abbiamo già avuto modo, su AiBiNews, di parlare del Progetto C.A.S.A., l’iniziativa pensata per rafforzare la cultura dell’accoglienza dei minori, sostenere le famiglie e favorire pratiche come l’affido, l’adozione e la solidarietà familiare, finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Si tratta di un progetto a livello nazionale, che vede come capofila il Forum delle Associazioni Familiari e a cui Ai.Bi. Amici dei Bambini partecipa attraverso diverse iniziative realizzate sui territori.

L’obiettivo è quello di proporre un percorso quanto più sfaccettato e diffuso possibile che miri a promuovere una cultura dell’accoglienza e della vicinanza solidale, per rafforzare affido e adozione su scala nazionale. Attraverso la collaborazione tra associazioni, famiglie e istituzioni, verranno valorizzate le buone pratiche e le reti di sostegno, offrendo un percorso che metta al centro la persona e il valore dell’accoglienza.

Come detto, ne abbiamo già parlato in occasione di un primo evento, a fine novembre, organizzato a Roma.Ora è la volta de L’Aquila, sede di un incontro di presentazione del progetto e, a seguire, di una serie di “incontri di accompagnamento” che si svolgeranno durante il mese di febbraio.

Gli appuntamenti a L’Aquila

Il primo appuntamento, dunque, è per mercoledì 21 gennaio, quando, presso la sala conferenze stampa di Palazzo Margherita, prenderanno la parola diverse autorità, tutte concretamente impegnate nella difesa e la promozione dei diritti dei minori.

All’incontro, promosso con il supporto dell’Assessorato Politiche Sociali del comune dell’Aquila, interverranno: Manuerla Tursini, Assessore delle Politiche Sociali del Comune di L’Aquila; Don Dino Ingrao, Responsabile Pastorale Familiare della Diocesi di L’Aquila; Paola D’Alesio Presidente del Forum delle Associazioni familiari Abruzzo; Cecilia Angrisano Presidente Tribunale per i minorenni di L’Aquila; Carla Lettere, Presidente della Camera Minorile d’Abruzzo; Anna Guerrieri, Presidente Coordinamento CARE e Marina Scipione, Presidente Centro Studi Se.Ra.(Senza Rancore). Il coordinamento dell’incontro è affidato a Marzia Masiello, ufficio di Presidenza Ai.Bi. Amici dei Bambini, nonché recentemente nominato ambasciatore della cultura per l’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026.

A seguire, gli incontri di accompagnamento, sempre organizzati presso Palazzo Margherita, si terranno in tre giovedì di febbraio.

12 febbraio 2026 ore 17.00 Bambini da accogliere, chi e come aprirsi all’accoglienza

Bambini da accogliere, chi e come aprirsi all’accoglienza 19 febbraio 2026 ore 17.00 Primi passi nel mondo dell’adozione

Primi passi nel mondo dell’adozione 26 febbraio 2026 ore 17.00 Informativo sull’affido

Ogni incontro sarà condotto in modalità ibrida (sia in presenza, sia online) e vedrà la partecipazione di esperti di Amici dei Bambini delle tematiche trattate, la presenza di Marzia Masiello e di rappresentanti dei servizi del territorio.

Per informazioni, si può scrivere una mail all’indirizzo roma@aibi.it o telefonare al numero 3487320222.