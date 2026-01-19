Il 21 gennaio, a L’Aquila, insieme per rafforzare l’accoglienza dei minori in grave difficoltà familiare

Si terrà a L’Aquila, il 21 gennaio alle ore 17, l’incontro di presentazione del Progetto C.A.S.A., cui seguiranno in febbraio tre incontri per la promozione di affido, adozione e vicinanza solidale
Abbiamo già avuto modo, su AiBiNews, di parlare del Progetto C.A.S.A., l’iniziativa pensata per rafforzare la cultura dell’accoglienza dei minori, sostenere le famiglie e favorire pratiche come l’affido, l’adozione e la solidarietà familiare, finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Si tratta di un progetto a livello nazionale, che vede come capofila il Forum delle Associazioni Familiari e a cui Ai.Bi. Amici dei Bambini partecipa attraverso diverse iniziative realizzate sui territori.
L’obiettivo è quello di proporre un percorso quanto più sfaccettato e diffuso possibile che miri a promuovere una cultura dell’accoglienza e della vicinanza solidale, per rafforzare affido e adozione su scala nazionale. Attraverso la collaborazione tra associazioni, famiglie e istituzioni, verranno valorizzate le buone pratiche e le reti di sostegno, offrendo un percorso che metta al centro la persona e il valore dell’accoglienza.
Come detto, ne abbiamo già parlato in occasione di un primo evento, a fine novembre, organizzato a Roma.Ora è la volta de L’Aquila, sede di un incontro di presentazione del progetto e, a seguire, di una serie di “incontri di accompagnamento” che si svolgeranno durante il mese di febbraio.
Gli appuntamenti a L’Aquila
Il primo appuntamento, dunque, è per mercoledì 21 gennaio, quando, presso la sala conferenze stampa di Palazzo Margherita, prenderanno la parola diverse autorità, tutte concretamente impegnate nella difesa e la promozione dei diritti dei minori.
All’incontro, promosso con il supporto dell’Assessorato Politiche Sociali del comune dell’Aquila, interverranno: Manuerla Tursini, Assessore delle Politiche Sociali del Comune di L’Aquila; Don Dino Ingrao, Responsabile Pastorale Familiare della Diocesi di L’Aquila; Paola D’Alesio Presidente del Forum delle Associazioni familiari Abruzzo; Cecilia Angrisano Presidente Tribunale per i minorenni di L’Aquila; Carla Lettere, Presidente della Camera Minorile d’Abruzzo; Anna Guerrieri, Presidente Coordinamento CARE e Marina Scipione, Presidente Centro Studi Se.Ra.(Senza Rancore). Il coordinamento dell’incontro è affidato a Marzia Masiello, ufficio di Presidenza Ai.Bi. Amici dei Bambini, nonché recentemente nominato ambasciatore della cultura per l’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026.
A seguire, gli incontri di accompagnamento, sempre organizzati presso Palazzo Margherita, si terranno in tre giovedì di febbraio.
- 12 febbraio 2026 ore 17.00 Bambini da accogliere, chi e come aprirsi all’accoglienza
- 19 febbraio 2026 ore 17.00 Primi passi nel mondo dell’adozione
- 26 febbraio 2026 ore 17.00 Informativo sull’affido
Ogni incontro sarà condotto in modalità ibrida (sia in presenza, sia online) e vedrà la partecipazione di esperti di Amici dei Bambini delle tematiche trattate, la presenza di Marzia Masiello e di rappresentanti dei servizi del territorio.
Per informazioni, si può scrivere una mail all’indirizzo roma@aibi.it o telefonare al numero 3487320222.