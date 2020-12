Kenya. Christine, 18 anni, la sua vita trascorsa in istituto. Lei è la sorella maggiore che tutti i bambini vorrebbero

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Dopo il blocco dovuto al Covid si ricomincia con l’ultimo anno di scuola superiore e ci si prepara alla vita

Nella terra dei pastori Maasai a circa un’ora e mezza da Nairobi sorge un centro dedicato ai minori più vulnerabili. Si tratta del centro Vijiji Home of Light. Ai.Bi. – Amici dei Bambini Kenya collabora con Vijiji da molti anni supportando i bambini nel centro nel loro percorso di protezione e nella loro istruzione.

Vijiji non è un centro molto grande, può ospitare fino a un massimo di 34 bambini, ma tende sempre a non superare i 30 per garantire ad ognuno di loro il miglior supporto possibile. Grazie al sostegno di Ai.Bi., il personale e la direzione sono state formate nel reintegro famigliare.

Tra questi bambini e ragazzi troviamo Christine, lei è grande ormai, ha già compiuto 18 anni e la sua storia appartiene a questo Centro fin da quando di anni ne aveva solo quattro. Fu abbandonata da piccolina e accolta al Vijiji dopo un periodo in un altra casa famiglia che non aveva nel suo archivio nessuna informazione sulla bambina. Lei era stata registrata come “bambina persa” per cui, senza nessuna informazione, non è stato possibile rintracciare parenti o famigliari e ad oggi non si ha nessuna idea di dove sia la sua famiglia d’origine.

Christine oggi frequenta la quarta superiore, che è l’ultimo anno di scuola secondaria in Kenya. La quarta superiore è una delle 3 classi che hanno ripreso la didattica in presenza dal 12 Ottobre. È un anno importante per la ragazza che dovrà affrontare l’esame di stato, il cui voto inciderà molto sul suo percorso di studio futuro.

Christine è supportata da Vijiji nella sua istruzione e da Ai.Bi. in Kenya per alimentazione, attività ricreative, gite e cure mediche. Christine è una ragazza estroversa e socievole, quando non è a scuola, vive al Centro Vijiji dove si prende lei stessa cura dei bambini più piccoli, è paziente e disponibile. E’ come una sorella maggiore per tutti gli altri bambini vulnerabili che vivono al centro, Christine è per tutti un punto di riferimento ed un esempio da seguire, e noi di Ai.Bi. siamo davvero felici ed orgogliosi di aver contribuito a sostenere in parte le necessità di Christine che oggi ha ormai 18 anni ma ancora ha bisogno di molto aiuto e appoggio per realizzare i suoi sogni e diventare una giovane donna indipendente.

Anche tu puoi sostenere il centro Vijiji, attivando un Sostegno o un’Adozione a Distanza con Amici dei Bambini in Kenya. Non lasciarli soli.