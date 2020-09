Kenya. Come vive un bambino di otto anni degli slum di Nairobi ai tempi del Covid?

Robin di giorno aiuta la mamma, ma la sera fa i compiti. Grazie al Sostegno a Distanza di Ai.Bi.

Robin ha solo otto anni e fa parte del programma di Sostegno a Distanza promosso da Ai.Bi. – Amici dei Bambini in Kenya. Durante la pandemia, nel paese africano le scuole hanno dovuto chiudure e non riapriranno fino a gennaio 2021. Questa scelta da parte del Governo ha provocato numerosi disagi alle famiglie più fragili, impedendo ai bambini di frequentare qualsiasi attività educativa e costringendoli a perdere l’anno scolastico. La situazione per molti bambini è davvero drammatica. Così come per i loro genitori: la mamma di Robin, per esempio, ha perso il lavoro a causa della pandemia e ora sta cercando di tirare avanti come meglio può.

Kenya. Un bambino degli slum ai tempi del Covid: le tante fatiche della quotidianità

Fortunatamente, grazie al programma di Sostegno a Distanza di Ai.Bi., la scuola che frequenta Robin ha potuto continuare a portare avanti azioni per poter coninvolgere i bambini in attività educative anche se a distanza. Robin è un bambino davvero speciale, e come tanti bambini che vivono nelle baraccopoli di Nairobi, di giorno deve aiutare la mamma a vendere le mascherine e la sera, anche se stanco, fa i compiti e studia.

Robin aiuta la mamma a portare a casa qualche soldino per poter pagare le spese quotidiane e poter compare da mangiare, anche se non sempre le vendite vanno bene. La vita, in questo momento, è davvero dura per le famiglie più fragili sostenute da Ai.Bi., che continua ad assisterle in un momento difficile, supportando gli alunni come Robin con il materiale scolastico, con dispositivi di protezione, derrate alimentari e continuo monitoraggio.

Anche tu, però, puoi fare la tua parte. Attivando un Sostegno a Distanza al costo di 25 euro al mese, meno del prezzo di un caffè al giorno, puoi davvero cambiare la vita di Robin e di bambini come lui.

Pensaci, non lasciarli soli.

Sostieni a distanza