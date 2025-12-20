Kenya. Crescere tra difficoltà e speranza. La storia di Isaack

Share Post Share Whatsapp Messenger

Grazie al progetto “Adotta a distanza i bambini di un orfanotrofio”, Isaack e i suoi fratelli trovano protezione, istruzione e affetto allo Shelter Children’s Home

Isaack, insieme ai fratelli Brian Mwendwa e Faith Koki, è stato accolto molto piccolo presso lo Shelter Children’s Home.

La madre, single e irresponsabile, passa da un matrimonio all’altro e ha sempre mostrato scarsa capacità di prendersi cura dei figli, arrivando a ritenere che il loro posto fosse proprio all’interno di una struttura di accoglienza.

Stabilità, protezione e affetto

Da quando sono entrati allo Shelter, Isaack e i suoi fratelli hanno trovato stabilità, protezione e affetto. Oggi Isaack frequenta la classe 9, Brian è al liceo, mentre la sorella minore è in classe 6. La madre li visita raramente ed è spesso irreperibile, cambiando frequentemente numero di telefono. Anche quando ha cercato di ristabilire un contatto, le visite domiciliari hanno evidenziato condizioni di povertà estreme, incompatibili con una cura adeguata dei bambini.§

Sebbene formalmente abbiano una madre, Isaack e i suoi fratelli non hanno mai sperimentato un vero amore materno. L’unica casa che conoscono è lo Shelter, dove ricevono istruzione, cibo, assistenza medica e, soprattutto, attenzione e calore umano. Grazie al progetto di Ai.Bi., Adotta a distanza i bambini di un orfanotrofio, i tre fratelli possono studiare: le tasse scolastiche vengono pagate, le uniformi acquistate e tutte le necessità educative garantite.

I bambini sono ben integrati, partecipano alle attività extrascolastiche e hanno buoni rapporti con i coetanei. Isaack, in particolare, ama il calcio ed è considerato uno dei migliori giocatori dello Shelter. Ha appena sostenuto gli esami nazionali di classe 9 e sogna di ottenere risultati sufficienti per accedere alla scuola superiore il prossimo anno.

Isaack, i suoi fratelli e lo Shelter esprimono profonda gratitudine per il sostegno ricevuto: senza questo aiuto, sotto la sola cura materna, il loro futuro scolastico sarebbe stato impossibile.

Come partecipare al progetto “Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio in Kenya”?

Con meno di un euro al giorno puoi garantire ai tantissimi bambini del Shelter Children’s Home, del Vijiji Home of Light, del Sancare Preparatory School, del Bosco Boys e a quanti altri riusciremo ad accogliere grazie al tuo aiuto, pasti regolari, medicine, la possibilità di andare a scuola e una vita un po’ più simile a quella di “tutti gli altri” bambini del mondo. Potrai ricevere periodiche notizie e informazioni su di loro e sui loro progressi.

E ricorda: come ogni donazione, anche le Adozioni a Distanza di Ai.Bi. godono delle seguenti agevolazioni fiscali.

Questo progetto fa parte della campagna Emergenza Abbandono in Africa.