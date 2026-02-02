Kenya. Ritornare a casa: un futuro possibile per 19 bambini abbandonati

Share Post Share Whatsapp Messenger

Grazie al progetto “Adotta a distanza i bambini di un orfanotrofio”, 19 minori sono stati reintegrati con successo nelle loro famiglie e comunità

In Kenya il percorso di riforma del sistema di accoglienza dei minori sta compiendo passi concreti e significativi. Il governo continua infatti a promuovere il superamento dell’assistenza istituzionale a favore di soluzioni familiari e comunitarie, considerate fondamentali per garantire ai bambini una crescita più equilibrata e sicura. In questo contesto si inserisce il progetto “Adotta a distanza i bambini di un orfanotrofio”, che ha recentemente raggiunto un traguardo importante: la reintegrazione riuscita di 19 minori nelle loro famiglie e nelle rispettive comunità di origine.

Il percorso di reintegrazione familiare

I bambini accolti nei centri di accoglienza provengono spesso da situazioni di forte vulnerabilità, legate a matrimoni precoci, povertà estrema, trascuratezza o abbandono. Proprio per questo, il percorso di reintegrazione richiede tempo, attenzione e un’attenta valutazione. Nell’arco di circa un anno, il progetto ha previsto attività di identificazione dei minori, ricerca delle famiglie, visite domiciliari, coinvolgimento dei nuclei familiari e incontri diretti con genitori e tutori.

La selezione dei minori da reintegrare è avvenuta sulla base di criteri precisi: la durata della permanenza nel centro, la disponibilità e la preparazione delle famiglie, nonché le condizioni di sicurezza del contesto di rientro. Una volta individuati i casi idonei, sono state effettuate visite sia al centro sia presso le abitazioni familiari, con l’obiettivo di verificare l’idoneità dell’ambiente, la reale volontà di riaccogliere il minore e la possibilità di garantirne la tutela nel tempo. Una seconda visita di verifica ha poi consentito di convalidare l’intero processo. Alcuni minori, per i quali le condizioni non erano ancora ritenute sicure, sono stati temporaneamente esclusi per ricevere ulteriore assistenza e protezione.

Il sostegno non si ferma

Un ruolo centrale è stato svolto dagli incontri con i genitori, momenti di ascolto e confronto durante i quali hanno potuto esprimere dubbi e timori, ricevere risposte e trarre incoraggiamento da chi aveva già vissuto esperienze simili. Al termine di questo percorso intenso, famiglie e bambini si sono dimostrati pronti per affrontare insieme una nuova fase di vita.

A ogni bambino viene consegnato un pacco dono, simbolo di cura e di un nuovo inizio.

Nonostante il rientro in famiglia, il sostegno non si interrompe: i minori continueranno a beneficiare dell’adozione a distanza, in particolare per il pagamento delle tasse scolastiche e per altri bisogni essenziali. Tra canti, danze e un pasto condiviso, la giornata si è conclusa con sorrisi e speranza, confermando che investire nella famiglia significa investire nel futuro dei bambini.

