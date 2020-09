Kenya. In piena terra Maasai una casa di accoglienza per “credere “ancora nella famiglia

La missione del centro Shelter è garantire ai 140 minori accolti il diritto di ritornare nella propria casa assistendo le famiglie a superare quelle difficoltà che hanno portato i loro figli a essere accolti in un Istituto

Ai.Bi. – Amici dei Bambini in Kenya lavora in difesa del diritto del minore a crescere in famiglia attraverso diversi partner, tra cui alcune case famiglia che ospitano i bambini più vulnerabili o che vivono in situazioni di pericolo, e attraverso vari interventi e approcci, tra cui il Sostegno a Distanza. Il centro Shelter è una struttura di accoglienza molto grande situata nella Contea di Kajiado, in terra Maasai, a circa 35 chilometri di distanza da Nairobi, che accoglie fino a 140 minori tra le sue mura. Ai.Bi. tramite il programma di Sostegno a Distanza supporta 44 bambini e ragazzi di età tra i 4 e i 20 anni, lavorando a fianco della direzione per promuovere buone pratiche e la de-istituzionalizzazione dei minori dove possibile.

Kenya. Nella terra dei Maasai a fianco della famiglia. L’impegno di Ai.Bi. e Shelter

I centri residenziali vengono accompagnati in tutte le fasi di protezione minorile e supportarti nel prendere le giuste decisioni per il miglior interesse dei bambini. Il programma di sostegno a distanza è un modo per garantire il diritto all’istruzione ma anche prevenire l’istituzionalizzazione o favorire il reintegro in famiglia. A volte con l’intenzione di protegerre i bambini, gli istituti, i loro collaboratori o i loro donatori si dimenticano lo scopo finale del loro lavoro: garantire al minore il diritto di crescere all’interno della propria famiglia, con i loro difetti, il loro amore e le loro peculiarità, assistendo le famiglie a superare quelle difficoltà che hanno portato i loro figli a essere accolti in un istituto.





Ai.Bi. Kenya crede nel potere dei partenariati, nel capacity building di tutti gli attori coinvolti e nell’empowerment dei più vulnerabili, e si fa un passo alla volta, come con Shelter, per poter migliorare l’approccio alla protezione minorile nel paese. Anche tu puoi sostenere le attività di Ai.Bi. – Amici dei Bambini in Kenya, con una donazione alla campagna “#Continuiamodaibambini. L’accoglienza non si ferma“.

Dona subito: https://www.aibi.it/ita/continuiamo-dai-bambini/