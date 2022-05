La Scuola sta finendo. È tempo di pensare ai regali per le maestre!

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Si sono presi cura di figli e nipoti per un intero anno, anche nei momenti più difficili, ringraziale con un dono che fa la differenza: borraccia, shopper, tazza o segnalibro della linea AiBimbi®

La fine dell’anno scolastico è un momento pieno di emozioni per bambini e insegnanti: non solo iniziano le tanto attese vacanze estive ma si conclude un vero e proprio percorso insieme. Per alcuni termina un intero ciclo scolastico, per altri, invece, è solo un arrivederci a dopo l’estate. Che sia un arrivederci o l’inizio di una nuova tappa scolastica, in Italia è usanza diffusa pensare ai regali per maestre e maestri.

Se alle medie e alle superiori, il pensiero di fine anno è una consuetudine che si va perdendo, alla scuola dell’infanzia e alla primaria, i regali di fine anno alle maestre sono invece una certezza! Lo sa bene la rappresentante di classe che già a maggio è alle prese con la raccolta fondi tra i genitori per acquistare un regalo da parte di tutti.

E così inizia il dilemma di inizio estate: quale regalo scegliere per le maestre e i maestri dei nostri figli?

Tra i regali più originali ma anche significativi ci sono sicuramente i regali solidali. Non c’è migliore modo di una donazione a sostegno dei progetti di Ai.Bi. per far sentire tutta la nostra gratitudine e riconoscenza agli insegnanti che hanno accompagnato i nostri bambini in un momento sicuramente non facile da comprendere, soprattutto, per i più piccoli. Hanno dovuto fare i conti con il Covid e la DAD, con nuove restrizioni e, come se non bastasse, hanno dovuto spiegare le immagini atroci di una guerra vicina.

Un regalo solidale non gratifica solo chi lo riceve ma anche chi lo fa e un genitore che lo sceglie decide di trasmettere ai propri figli, fin dai banchi di scuola e con il proprio esempio, i valori della solidarietà e dell’accoglienza. Chi ha bambini nella piena fase della crescita, può sicuramente comprendere quale sia l’importanza di una guida dentro e fuori le mura domestiche, come per l’appunto sono i maestri, la classe o la scuola.

Ai.Bi. offre un’intera linea di prodotti solidali: dalla borraccia alla shopper, dalla tazza al segnalibro della linea AiBimbi®, una serie creata per raccontare le storie di tutti i bambini del mondo che sono in cerca di una famiglia e ricordare il valore dell’accoglienza. Tutti i prodotti sono accompagnati dalla dedica: “Grazie Maestra” o “Grazie Maestro” e sono personalizzabili con il nome della maestra o del maestro in questione.

Un regalo bello che fa anche bene

Scegliendo i regali solidali di Amici dei Bambini potrete contribuire a sostenere la campagna di Ai.Bi. BAMBINIxLAPACE , un’iniziativa di solidarietà che assicura beni di prima necessità e supporto psicologico alle donne e alle famiglie nei campi profughi della Moldova. Porta avanti iniziative di assistenza direttamente in Ucraina e offre accoglienza alle famiglie profughe in arrivo in Italia.

Per conoscere tutte le proposte di Ai.Bi. per un regalo che lascerà il segno QUI

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento è possibile contattare il n. 0298822359 o scrivere a shop@fondazioneaibi.it