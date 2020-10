Marocco. La Plateforme CDE Maroc si prepara al suo primo rapporto sulla situazione dell’infanzia nel Paese

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

In attesa di stilare il Rapporto Alternativo per la CRC, si lavora alacremente per un documento che fotografi la realtà. #Continuiamodaibambini

La Platforme CDE Maroc (Piattaforma del Marocco per la Convenzione dei Diritti dell’Infanzia) è il prodotto di un progetto finanziato dall’Unione Europea di Ai.Bi. – Amici dei Bambini che è terminato nel 2019. Ai.Bi, oggi, detiene, insieme all’associazione locale Amane, la segreteria organizzativa della struttura che, oggi, si prepara alla redazione del suo primo rapporto sulla situazione dell’infanzia vulnerabile in Marocco.

Purtroppo, la situazione generata dal Covid-19 ha provocato un ritardo consistente in tutto il ciclo di presentazione dei Rapporti Alternativi delle ONG di tutto il mondo al Comitato per i Dirittu dell’Infanzia e dell’Adolescenza di Ginevra . Questa è un’informazione arrivata direttamente dalla Svizzera e, così, un altro anno almeno dovrà passare prima che la società civile marocchina possa presentare al CRC una panoramica della situazione nel Paese.

Ecco perché, allo stesso tempo, si rivela quanto mai necessario per la Plateforme CDE Maroc realizzare un documento che attesti la realtà e ne denunci le situazioni critiche per poterlo usare come strumento su cui basarsi per poi richiedere alle istituzioni locali misure volte a migliorare la situazione dei bambini vulnerabili sul territorio marocchino.

Per questo, in seguito ad una riunione tenutasi fra il Segretariato Generale, il Comitato di Pilotaggio e il Comitato per i Diritti dei Bambini della Plateforme (vale a dire i rappresentati dei gruppi di lavoro tematici), è stato convenuto di dedicare l’anno a venire interamente all’elaborazione di questo rapporto. Il documento in sé sarà anche lo strumento di partenza per la redazione del Rapporto Alternativo, una volta che la situazione provocata dalla pandemia sarà sbloccata. In parallelo, la collaborazione con Child Rights Connect comunque continuerà per l’elaborazione del Rapporto Alternativo delle ONG per i bambini.

La Plateforme CDE Maroc si sta già adoperando per realizzare un’attività in remoto per il 20 novembre, anniversario della Convenzione per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, che potrà essere eventualmente integrata nel loro rapporto. Inoltre, un webinar é in corso di preparazione organizzato da Child Rights Connect a beneficio dei membri della PCDE.

Anche tu puoi sostenere le attività di Ai.Bi. a sostegno dell’infanzia in difficoltà in Marocco. Con una donazione alla campagna “#Continuiamodaibambini. L’accoglienza non si ferma” potrai fare la tua parte.

Dona subito: https://www.aibi.it/ita/continuiamo-dai-bambini/