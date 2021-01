Marocco. Non abbiamo più una famiglia? Almeno possiamo sognarla e… disegnarla!

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Grazie al Sostengo a Distanza, i minori ospiti presso le strutture di accoglienza in Marocco hanno la possibilità di dare spazio alla creatività, dipingendo il loro sogno di famiglia.

Il Sostegno a Distanza di Amici dei Bambini è una partecipazione diretta alle attività progettuali rivolte ai minori in difficoltà familiare, ospiti di una comunità di accoglienza. Il sostegno contribuisce a migliorare le loro condizioni di vita, assicurando alimentazione adeguata, visite mediche specialistiche, attività socio–educative, corsi di formazione professionale, percorsi d’inserimento lavorativo per gli adolescenti e tutto ciò che si rende necessario per far sì che i minori ospiti delle comunità sostenute da Ai.Bi. possano crescere, per quanto possibile, serenamente, come se fossero i “nostri” figli. Il Sostegno a Distanza richiede un impegno mensile di 25 euro ed è finalizzato ai progetti in corso in uno dei Paesi esteri in cui Ai.Bi. opera.

Ai.Bi. è presente in Marocco dal 1992 con progetti di cooperazione allo sviluppo e da 2006 con interventi di Adozione e Sostegno a Distanza per migliorare le condizioni di vita dei minori e adolescenti accolti in quattro istituti. In ciascun Centro Ai.Bi. collabora assicurando ai minori un’alimentazione adeguata, vestiario, istruzione, laboratori ludico-ricreativi e, agli adolescenti, laboratori di formazione professionale. Per i careleavers, adolescenti e ragazzi prossimi ai 18 anni, è attivo un intervento specifico, CON TE SARÒ un GRANDE, di accompagnamento alla vita adulta, grazie ad un uno sportello di orientamento e all’impegno di un intermediario sociale che li sostiene nella ricerca del lavoro e di un alloggio.

La pittura é un mezzo per consentire ai bambini di esprimere le proprie emozioni; proprio per questo, gli operatori della Maison d’Enfants Akkari di Rabat e della Fondation Rita Zniber di Meknes hanno consegnato tavolette e pennelli a ciascun bambino affinché fossero liberi di disegnare un’emozione vissuta o un desiderio rimasto chiuso in un cassetto. Un giorno speciale è stato poi dedicato alla mostra di queste opere d’arte, fusione di fantasia e competenze acquisite. Erano tutti molto soddisfatti delle creazioni che sono state infine appese al letto di ogni bambino.

In Marocco tanti sono i bambini che hanno bisogno di aiuto per imparare a dipingere e sognare una realtà diversa, una vita dignitosa e l’amore di una famiglia. Dai il tuo contributo, attiva un Sostegno a Distanza.