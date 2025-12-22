Fame di Mamma. Arriva il Natale anche nelle comunità mamma-bambino di Ai.Bi. Amici dei Bambini

Mamme e bambini vivono l’Avvento insieme, tra attività creative e genitorialità consapevole con un forte sentimento di speranza nel futuro
Il Natale nelle comunità di Ai.Bi. Amici dei Bambini è un tempo prezioso, fatto di cura, attesa e condivisione. Nella comunità residenziale Casa Irene vengono accolte mamme con i loro bambini, accompagnate quotidianamente da educatori che le sostengono in un percorso di crescita verso una genitorialità più consapevole e serena.
L’Avvento
Durante questo Avvento, Casa Irene si è riempita di colori, sorrisi ed emozioni. Le mamme e i bambini si sono dedicati insieme alla decorazione della casa, con attività manuali pensate per le diverse età. L’albero di Natale è stato preparato tutti insieme, mentre i più grandi hanno dato spazio alla fantasia decorando palline natalizie con le tempere. Ogni sera, poi, il Calendario Gentile dell’Avvento ha regalato una sorpresa: favole, disegni e giochi che hanno reso speciale il momento prima della nanna. Piccoli gesti che nutrono il cuore e rafforzano i legami, trasformando il Natale in un’esperienza di calore e speranza.
Perché quello che trasforma delle stanze e dei muri in una “casa” sono proprio è proprio l’armonia che si crea portando avanti, insieme, le divese attività che in una casa si possono fare: dal preparare da mangiare a dividersi i compiti di pulizia. E, quando arriva il Natale, questa atmosfera magica, fatta di gesti condivisi, di attenzione reciproca e, soprattutto, di gioia, è quello che davvero rende eccezionale e carico di attesa il periodo dell’Avvento.
Sostieni il progetto “Fame di Mamma”
Grazie ai sostenitori a distanza del progetto “Fame di Mamma”, Ai.Bi. può aiutare nelle sue comunità molte madri con i loro figli, bisognose di aiuto.
Diventa anche tu un sostenitore: puoi farlo con una donazione di 10 euro al mese, aderendo al progetto di Adozione a Distanza “Fame di Mamma”.