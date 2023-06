Ghana. Il nuovo progetto Care for Ghana

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Annunciato l’avvio del nuovo progetto “Care for Ghana” finanziato dalla provincia autonoma di Bolzano, per sostenere i minori dell’orfanotrofio Royal Seed Home e le loro famiglie

Come è già stato annunciato, in Ghana Ai.Bi. ha stretto una nuova partnership con l’orfanotrofio Royal Seed Home, entrato a far parte della “rete” degli istituti in cui Amici dei Bambini porta avanti i suoi progetti di Adozione a Distanza e di Cooperazione.

Nell’ambito di questa nuova collaborazione, a maggio la volontaria espatriata di Ai.Bi. presente nel Paese si è recata nel villaggio di KwaoBondzi, vicino alla città di Kasoa, dove ha sede la struttura, per incontrare lo staff e annunciare l’inizio del progetto “Care for Ghana”, che può contare sul contributo finanziario della Provincia Autonoma di Bolzano. In un clima di collaborazione e disponibilità, è stato firmato un Memorandum of Understanding tra Ai.Bi. e il Royal Seed Home.

Questo il racconto inviato dall’espatriata di Ai.Bi. Sara

“Il Royal Seed Home accoglie bambini abbandonati o in condizioni di vulnerabilità. Il centro è molto spazioso e accogliente; si arriva in un grande cortile su cui si affacciano la cucina e due dei tre dormitori. La prima impressione che ho avuto è quella di una struttura molto ben organizzata dove ognuno ha ben chiaro il proprio ruolo e le proprie mansioni, al fine di organizzare al meglio la giornata dei bambini. Quando sono arrivata, i bambini erano quasi tutti a scuola, quindi c’erano molta calma e silenzio, ma mi hanno assicurato che il pomeriggio è tutta un’altra storia!

Attualmente il centro accoglie circa 70 bambini, di cui alcuni neonati e alcuni con disabilità.

Il centro prevede anche una scuola, che è aperta anche ai bambini esterni all’orfanotrofio (al momento sono circa il 30% del totale dei minori), e una clinica dove lavorano due infermiere. Manca ancora il dottore, ma essendo una zona abbastanza isolata è purtroppo difficile trovare una persona disposta a trasferirsi lì.

La struttura è ancora in fase di completamento: sono in corso i lavori per costruire un auditorium, che servirà per ospitare eventi religiosi e ricreativi, un dormitorio e un campo da calcio”.

Il Progetto CARE for GHANA

Il progetto finanziato dalla Provincia Autonoma di Bolzano prevede di sostenere il Royal Seed Home attraverso la fornitura di cibo per garantire un’alimentazione sana e equilibrata, materiale scolastico per supportare l’apprendimento e l’organizzazione di gite per i bambini, che hanno così l’opportunità di evadere dall’ordinario e di conoscere luoghi nuovi. Inoltre, sono previste delle attività di formazione per il personale del centro e per le autorità del DSW. Un’attività centrale del progetto riguarda il reinserimento dei bambini ospitati nel centro nelle famiglie d’origine, ove possibile. Spesso, infatti, i minori finiscono in orfanotrofio non perché non abbiano dei genitori, ma per problemi causati dalla povertà delle famiglie.

Sostieni le attività di Ai.Bi. in Ghana

Anche tu puoi sostenere le attività dell’Associazione in Ghana con una donazione libera o aderendo al progetto “Adotta a distanza i bambini degli orfanotrofi in Ghana”, che permette di dare un contributo continuativo a partire da soli 83 centesimi al giorno.

Le donazioni per il Ghana godono delle agevolazioni fiscali previste.