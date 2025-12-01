Richiesta del passaporto, al via le nuove regole semplificate

Abolito il bollettino postale: si paga dai tabaccai, in banca o online direttamente da casa
Dal 1° dicembre arrivano importanti novità per chi deve richiedere il passaporto. La Polizia di Stato ha annunciato l’addio definitivo al tradizionale bollettino postale, che verrà sostituito da sistemi di pagamento digitali e tracciabili tramite la piattaforma PagoPA. Una modifica che si inserisce nel più ampio processo di digitalizzazione dei servizi pubblici, con l’obiettivo di rendere più semplice e trasparente l’intera procedura.
Che cosa cambia?
Il passaggio al nuovo sistema comporta anche un lieve aumento dell’importo: il costo del bollettino per il rilascio del passaporto ordinario passa infatti da 42,50 euro a 42,70 euro, con una variazione di soli 20 centesimi.
Il pagamento potrà essere effettuato non solo presso gli Uffici Postali, ma anche agli sportelli delle banche aderenti al servizio e presso i prestatori di servizi di pagamento, come tabaccherie e ricevitorie. La vera novità è però la possibilità di completare l’operazione direttamente da casa, utilizzando le piattaforme online di Poste, banche o altri operatori che supportano PagoPA.
Per procedere sarà necessario comunicare — o inserire online — il nominativo e il codice fiscale della persona per cui si richiede il passaporto, inclusi i minori. L’adozione dei pagamenti digitali punta così a velocizzare le pratiche e a ridurre gli errori, offrendo ai cittadini un servizio più moderno e immediato.