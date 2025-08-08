Dopo essere stata trovata sola e spaventata, Rubby è stata accolta in orfanotrofio, dove aspetta qualcuno che le porti un po’ di luce. Con un’Adozione a Distanza puoi accendere una scintilla di speranza
Quando è scomparsa, la piccola Rubby si trovava a Kasoa, dopo essere stata mandata dalla madre a cercare del cibo.
Su strade che sembrano tuttee uguali, sfinita dalla fatica e dalla fame… perdere l’orientamente è un attimo. E tornare a casa può diventare un’impresa impossibile. Fortunatamente, un cittadino premuroso ha trovato Rubby e l’ha portata alla stazione di polizia più vicina.
Da lì, la bambina è stata presa in carico dal Domestic Violence and Victim Support Unit (DOVVSU) e trasferita all’orfanotrofio Royal Seed Home. Rubby racconta di aver vissuto con sua madre, suo padre e dei fratelli. Ma, forse per lo shock o per timore, continua a Ghana. Scomparsa mentre cercava del cibo, la piccola Rubby ha bisogno di te per trovare un po’ di futuro sul luogo in cui abitava, rendendo molto difficile ritrovare le tracce della sua famiglie e valutare la possibilità di un suo reinserimento.
Il sostegno di cui ha bisogno
La storia di Rubby può sembrare assurda, per chi è abituato a girare per le strade ben segnalate di una città e sa di poter guardare Google Maps nel caso abbia un dubbio su dove svoltare, ma, in realtà, in diversi Paesi meno sviluppati, non trovare più la strada di casa dopo essersi allontanati, magari per giorni, in cerca di cibo, è una realtà con la quale bisogna fare i conti.
Oggi, Rubby ha 10 anni e vive al Royal Seed Home, e nell’attesa che gli operatori ricostruiscano la sua vicenda, ha bisogno di qualcuno che creda in lei, che le dia continuità, affetto e sostegno nel superare i suoi traumi… troppo profondi per essere rivelati del tutto.
Un’Adozione a Distanza può fare la differenza: può offrirle l’istruzione, il cibo, l’assistenza medica e, soprattutto, la speranza di cui ha bisogno. E può Ghana. Scomparsa mentre cercava del cibo, la piccola Rubby ha bisogno di te per trovare un po’ di futuro.
Che cosa significa attivare un’Adozione a Distanza?
Adottare a Distanza Rubby è un gesto meraviglioso di vicinanza e sostegno verso una bambina in grave difficoltà familiare. Con 50 euro al mese, potrai garantire a Rubby la possibilità di crescere serenamente e di studiare. Il sostenitore riceverà la foto della minore e potrà, se lo desidera, intraprendere con lei uno scambio di corrispondenza, tenendosi informato sui suoi progressi e sulle sue necessità, relazionandosi direttamente con i nostri operatori presenti nel Paese per avere aggiornamenti o, qualora lo desiderasse, inviare pensierini “extra” nei momenti importanti della sua vita, come nel giorno del suo compleanno.
Pensaci. Il tuo aiuto è davvero prezioso. Rubby ti sta già aspettando.
Quella che vedi in copertina non è la foto reale di Rubby. Per motivi di privacy non possiamo mostrarla al pubblico. Riceverai la sua foto effettiva in fase di attivazione del sostegno.