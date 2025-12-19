Scuola. Dal 13 gennaio le iscrizioni per l’anno 2026/27

Share Post Share Whatsapp Messenger

Ci sarà tempo fino al 14 febbraio per iscriversi al prossimo anno scolastico. Le novità della procedura online e dei servizi digitali per orientare famiglie e studenti

Dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 si aprirà la finestra per le iscrizioni a scuola per l’anno scolastico 2026/27.

A stabilirlo è la circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito che definisce tempi, modalità e criteri per l’accesso alle prime classi di infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado. Secondo le stime, saranno circa 1,3 milioni le famiglie chiamate a scegliere il percorso scolastico dei propri figli.

La piattaforma Unica

Per il primo e il secondo ciclo di istruzione le domande dovranno essere presentate online attraverso la piattaforma Unica, raggiungibile all’indirizzo unica.istruzione.gov.it. La procedura telematica riguarda anche i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e le scuole paritarie che aderiscono volontariamente al sistema. L’accesso alla piattaforma è consentito tramite credenziali Spid, Cie, Cns o Eidas.

Restano invece cartacee le iscrizioni alla scuola dell’infanzia, quelle relative alle scuole della Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano, oltre ad alcuni percorsi specifici indicati dal Mim. In questi casi le domande dovranno essere presentate direttamente alle segreterie scolastiche.

I sevizi

La piattaforma Unica offre anche strumenti di orientamento e informazioni dettagliate sugli istituti grazie alla sezione “Cerca la tua scuola”. Sono inoltre disponibili servizi come “Il tuo percorso”, “E-Portfolio”, “Docente tutor”, “Guida alla scelta” e “Statistiche su istruzione e lavoro”. Tra le novità figura “What’s Next: l’orientamento nel Metaverso”, che permette agli studenti di esplorare le opportunità formative attraverso un avatar digitale.

Ogni famiglia potrà presentare una sola domanda per ciascun alunno, indicando però fino a tre preferenze nel caso di indisponibilità di posti nella scuola prescelta. La scuola dell’infanzia accoglie bambini dai tre ai cinque anni, con orari flessibili tra 25 e 50 ore settimanali. Alla primaria possono iscriversi i bambini che compiono sei anni entro il 31 dicembre 2026, con diverse opzioni orarie fino al tempo pieno. Alle medie l’orario varia dalle 30 alle 40 ore. Per le superiori la scelta è tra licei, istituti tecnici e professionali, inclusi i percorsi quadriennali tecnologico-professionali e il liceo del Made in Italy.