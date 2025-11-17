Risate, equivoci e solidarietà: a teatro con “Una giornata poco tranquilla”

Mercoledì 19 e giovedì 20 novembre, Saxofone Tuttospettacolo porta in scena all’ECOTEATRO di Milano una commedia frizzante per grandi e piccini
Lo spettacolo Una giornata poco tranquilla arriva sul palco dell’ECOTEATRO di Milano per tre appuntamenti all’insegna del divertimento e della solidarietà. Mercoledì 19 novembre, alle 16 e alle 21, e giovedì 20 novembre alle 21, la compagnia Saxofone Tuttospettacolo porta in scena la brillante commedia a sostegno di Ai.Bi. Amici dei Bambini, unendo spettacolo e impegno sociale in un’unica occasione speciale.
Lo spettacolo
La protagonista, Roberta, è una donna in carriera travolta dai ritmi frenetici del lavoro. Quando un esaurimento nervoso la costringe a una pausa forzata, decide di dedicarsi per un po’ alla vita domestica. Ma il suo primo giorno da casalinga si trasforma ben presto in un vortice di imprevisti. Tra la dirimpettaia invadente, l’inquilina del piano di sotto e una serie di personaggi bizzarri, Roberta si ritrova al centro di un irresistibile intreccio di equivoci che crescendo scena dopo scena la conducono a un sorprendente finale.
Lo spettacolo, leggero e ricco di ritmo, offre una riflessione ironica sulla frenesia contemporanea e sulla difficoltà di rallentare, anche quando sarebbe necessario. Una commedia capace di coinvolgere il pubblico e, al tempo stesso, di sostenere una causa importante.
Informazioni
Una giornata poco tranquilla andrà in scena al Teatro ECOTEATRO di via Fezzan 11.
Per informazioni: Tel. 02 36746232, saxmi@libero.it